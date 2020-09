(P) 3 Secrete care îți asigură o piele perfectă

Iată 3 dintre secretele vedetelor cu piele perfectă, pe care o poți avea și tu!

1.Scapă pentru totdeauna de stresul epilarii, prin tratamentul de epilare definitivă cu laser sau IPL.

Epilarea definitivă contribuie la o piele perfectă, fără par și fără foliculită. Tratamentul are rezultate vizibile încă de la prima ședința, când până la 30% din firele de par sunt eliminate. În plus, lumina prin care acționează procedura face minuni pentru piele, stimulând regenerarea celulară și conferind un plus de colagen și elastina. Astfel, scapi atât de părul nedorit, cât și de alte probleme de ordin estetic, precum foliculită.

Pentru a avea rezultatele dorite, exista cateva recomandari ale specialistilor in domeniu, de care trebuie sa tii cont:

Înainte de tratament renunta la orice metodă de smulgere a părului, cu ceară sau cu depilatorul

Uită de epilarea clasică, pentru că ea favorizează apariția firelor de par sub piele și, implicit a foliculitei

Nu se iau medicamente înainte de ședința de epilare definitivă

Sunt interzise peeling-urile chimice în timpul tratamentului, pentru că agresează pielea.

Nu se expune pielea la soare cu cel puțîn 4 zile înainte și după tratament.

Nu se folosesc uleiuri de corp, deoarece ele accelerează creșterea firelor de par

părul epilat definitiv cade după fiecare ședința, în 10-15 zile de la tratament

Ședințele se fac lunar, primele 4, apoi se vor programa la 6-8 săptămâni fiecare, pentru că părul va crește mai greu, mai subțire și mai rar.

un tratament complet include 8-12 sesiuni

la finalul tratamentului, părul nedorit va dispărea în proporție de 90%

Tratamentul de epilare definitivă este eficient și pe piele bronzată. De exemplu, centrele de înfrumusețare Nomasvello folosesc tehnologia patentată SUN&Safe, pentru o piele fină și ciocolatie zi de zi.

2. Tratează imperfecțiunile pielii prin rejuvenarea cu IPL.

Lumina intens pulsată (IPL) este o tehnologie de înfrumusețare recomandată atât de cosmeticiene, cât și de medicii dermatologi, pentru că tratează imperfecțiunile tenului, precum riduri, pete, cicatrici sau urme de acnee:

Rezultatele sunt vizibile chiar de la prima ședința

Tratamentul are efect antirid, pentru că lumina intens pulsată aplicată pielii da naștere la noi celule de colagen și elastina

Petele, cicatricile și urmele de la acnee sunt atenuate

Pielea își va recăpăta suplețea și fermitatea.

Un tratament complet include circa 8 ședințe, efectuate la 21 zile fiecare.

3. Curată tenul în profunzime, că să ai un ten frumos chiar și fără machiaj:

Primul pas pentru a avea o piele frumoasă și sănătoasă este să îți cureți periodic tenul de toate impuritățile acumulate zi de zi: particule de praf și poluare, urme de la machiaj, etc.

Există în prezent metode rapide și eficiente de curățare facială, așa că nu trebuie să mai apelezi la extracțiile clasice. De exemplu, terapia facială Proskin acționează cu ultrasunete și energie galvanica, pentru dizolvarea impurităților din profunzimea tenului și, implicit, pentru închiderea porilor, fără durere și fără a lasă urme pe piele. Acest tratament este patentat de Laboratoarele Nomasvello și este non-invaziv, cu efect vizibil după doar 20 minute. Ulterior, orice produs vei aplică pe ten, va avea un efect instant.

Pielea este cel mai mare organ al corpului, așa că merită să ai grijă de ea, cu ajutorul tehnologiilor inovatoare în domeniul înfrumusețării, la care apelează și vedetele din România.