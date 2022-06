(P) Beauty One a obținut premiul Professional Beauty Influencer, la PBI Awards 2022, din cadrul Cosmobeauty

Anul acesta, în cadrul Cosmobeauty, organizat cu ajutorul Patronatului Antreprenorilor Din Industria Infrumusețării din România, fondatorii Beauty One au fost premiați pentru eforturile depuse și rezultatele excepționale obținute. La baza nominalizărilor pentru PBI Awards s-au aflat o serie de criterii importante pentru a lăuda evoluția brandurilor consacrate, cum ar fi istoric brand, prezență în piața beauty, imagine, brand concept/brand personal, brand awareness sau prezența în mediul online și offline.

Un premiu important obținut la PBI Awards 2022 de Beauty One este premiul Professional Beauty Influencer, din categoria Program de Educație Profesională, acordat Dianei Badea, fondator Beauty One. Premiul subliniază implicarea constantă a fondatorilor brandului în promovarea și dezvoltarea produselor profesionale din portofoliu. În plus, arată și aprecierea față de programele de educație prin care echipa Beauty One dezvoltă specialiștii din domeniu. Hair Expert, program adresat partenerilor, oferă seminarii și training-uri de specializare hairstiliștilor și ajută specialiștii din domeniul coaforului să se perfecționeze și să îmbine partea teoretică cu sesiuni de practică aplicată. Există numeroase module, precum Culoare, Balayage, Coafuri Creative, toate având ca scop dezvoltarea aptitudinilor și oferirea detaliilor despre tratamentele specifice. În plus, Beauty One se implică constant și în dezvoltarea specialiștilor din domeniiul cosmeticii, prin programe de educație complexe, precum Beauty Expert în care sunt prezentate mecanismele corecte si terapiile inovatoare pentru tratarea pielii. Este cel mai îndrăgit program educațional în cosmetică facială și corporală, ce a apărut din dorința de a oferi întotdeauna clienților informații utile despre ultimele tehnologii în materie de înfrumusețare.

"Mulțumesc Patronatului Antreprenorilor Din Industria Infrumusețării Din România și Cosmobeauty România. Mulțumesc întregii echipe Beauty One România, Alice Galani, Olimpiu Galani pentru susținere și pentru toate eforturile de a dezvolta împreună domeniul beauty, de a specializa constant profesioniștii, prin programele de educație Hair Expert și Beauty Expert. Este o onoare să fiu premiată în cadrul acestui eveniment prestigios "Professional Beauty Influencer" la categoria programe de educație pentru profesioniști.", a declarat Diana Badea, fondator Beauty One.

În cadrul evenimentului, Beauty One a obținut și următoarele premii:

• premiul pentru cel mai bun trainer în coafură și tunsoare, acordat Liubei Trofaniuc;

• premiul pentru cel mai bun echipament de tratament corporal, pentru aparatul Eximia HR77 Platinum;

• premiul de excelență pentru rezultatele obținute în domeniul cosmeticii, acordat Claudiei Augustin.

Ediția Cosmobeauty de anul acesta a avut loc în perioada 27-29 mai, la Sala Polivalentă din București, un eveniment complex ce a reunit cei mai buni specialiști din industria de înfrumusețare. Târgul dinamic de Beauty a revenit cu 3 zile de expoziție la care au participat sute de specialiști din industrie.

