(P) Care sunt procedurile estetice minim invazive de care poti beneficia in cea mai buna clinica estetica?

Daca iti doresti o anumita interventie si stii sigur ca ai nevoie de ea, nu ar trebui sa mai stai pe ganduri si sa te ingrijorezi cu privire la ce ,,ar spune lumea”. Iti garantam ca te vei simti mult mai bine si vei avea mai multa incredere in tine. In continuare, iti prezentam cinci dintre procedurile cosmetice de care poti beneficia in clinica estetica, Swiss Estetix.

Marire buze

In ultimii ani, procedura de marire buze a devenit din ce in ce mai populara si este in topul celor mai cerute interventii non-chirurgicale dintr-o clinica estetica. Daca este efectuata corect, aceasta procedura poate schimba radical infatisarea unei persoane. Buzele mai pline intineresc chipul si il indulcesc. Asa ca daca iti doresti sa faci o schimbare la nivelul fetei, nu te teme de marirea de buze. Apeland la profesionisti, rezultatul va fi unul natural si doar apropiatii isi vor da seama ca s-a schimbat ceva la tine. Procedura de marire a buzelor trebuie repetata la un anumit interval de timp, in functie de cat de repede se absoarbe acidul hialuronic,

Estompare cearcane

Chiar daca multe persoane considera ca au cearcane deoarece nu se odihnesc suficient, in realitate lucrurile sunt mult mai complicate. Sunt mai multe tipuri de cearcane si de obicei, ele mai comune se manifesta prin pigmentarea zonei de sub ochi si micsorarea volumului tesuturilor de sub ochi, astfel incat apare o adancitura. Foarte important, a nu se confunda cearcanele cu pungile de grasime (acestea dau aspectul de umflat sub ochi). Cearcanele pot fi genetice si se pot vedea inca din primii ani de viata ai unei persoane sau pot aparea odata cu inaintarea in varsta (lipsa de volum), din cauza acumularii oboselii in ani de zile, expunerea neprotejata la soare si asa mai departe. Cearcanele se pot estompa prin injectarea acidului hialuronic, care trateaza lipsa de volum si ofera o usoara depigmentare a zonei si prin injectarea unui cocktail de substante cu vitamina C, in cazul cearcanelor vinetii.

Estompare riduri

Foarte multe persoane isi doresc sa ,,imbatraneasca frumos” si din fericire, medicina estetica ofera cele mai bune solutii. Ca si in cazul celorlalte ramuri ale medicinei, cuvantul de baza este preventia. Este cel mai bine sa nu astepti aparitia ridurilor accentuate, ci sa le indepartezi inca de la primele semne. Deoarece ridurile apar in principal datorita miscarilor faciale, cel mai bun tratament pentru acestea este injectarea toxinei botulinice. Daca ridurile sunt prea adanci, procedura se poate combina cu umplerea acestora cu acid hialuronic pentru un rezultat perfect.

Augmentare mamara

In topul celor mai dorite interventii chirurgicale se afla augmentare mamara. Datorita evolutiei medicinei si procedurilor, aceasta este o operatie foarte usoara atat din punct de vedere al tehnicilor, timpului operator si recuperarii. Pacientele spun ca durerile sunt minime (ca o febra musculara) si se recupereaza foarte repede. In plus, noile generatii de implanturi sunt sigure si nu mai prezinta riscuri atat de mari ca acum 30 de ani de exemplu.

Rinoplastie

Este una dintre interventiile care are cel mai mare impact asupra aspectului unei persoane. Indiferent daca iti doresti un nas mai mic, mai ingust sau daca vrei pur si simplu un nas mai drept, o operatie de rinoplastie iti va schimba total aspectul fetei, in bine. Nu trebuie sa iti fie teama de dureri sau de recuperare, deoarece asa cum spuneam si mai sus, medicina a evoluat foarte mult si nici vorba despre dureri ingrozitoare, asa cum proababil ai auzit.

Asadar, acestea sunt cele mai populare cinci proceduri cosmetice de care poti beneficia intr-o clinica moderna. Am vrea sa stim care dintre acestea te-ar tenta cel mai mult!