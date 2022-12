(P) Cele mai bune rujuri 2022

Cele mai bune rujuri după preț/calitate

1. Pupa Petalips Soft Matt

Pupa Petalips Soft Matt este un ruj care oferă buzelor o culoare bogată și luxoasă, care va rezista mult timp fără a fi nevoie de o corecție constantă a culorii. Are proprietăți nutritive și protejează împotriva razelor UV.

Produsul nu are parfum și are un finisaj mat frumos. Protejează împotriva apariției microfisurilor și nu usucă pielea. Rujul este potrivit pentru toate vârstele, orice plinătate a buzelor și tip de piele. Nu provoacă alergii și are efect hidratant.

2. Bourjois Rouge Velvet The Lipstick

Bourjois Rouge Velvet este un ruj mat într-o carcasă clasică, de înaltă calitate. Textura sa se aplică bine și rămâne pe buze ore întregi. Formula specială oferă o pigmentare ridicată și nuanțe bogate. Un alt plus este prezența mineralelor în compoziție, care oferă nutriție pielii și buzelor în sine.

Cele mai bune rujuri hidratante

1. L'Oreal Paris Color Rich

L'Oreal Paris Color Riche este un ruj hidratant cu pigmenți de culoare intensă și uleiuri benefice. 75% din ingredientele sale sunt de îngrijire. Textura ușoară a rujului permite o aplicare rapidă și confortabilă, nu se estompează, nu se aglomerează în colțuri și nu usucă buzele. Extractele de ulei hidratează și hrănesc pielea. Vitamina E și Omega 3 protejează pielea sensibilă a buzelor, inclusiv împotriva razelor UV.

2. Chanel Rouge Coco 452 Emilienne

Rujul Chanel este bine pigmentat, are o consistență moale și confortabilă, se fixează bine și se caracterizează printr-o rezistență excelentă. Oferă o acoperire densă și un finisaj ușor, cremos. Un complex exclusiv pe bază de ingrediente benefice permite rujului să asigure o hidratare și o îngrijire maximă buzelor.

Cele mai rezistente rujuri

1. Maybelline New York Color Sensational Ultimatte

Rujul mat ultra-ușor oferă o senzație de lipsă de greutate pe tot parcursul zilei. Culoarea sa intensă se menține pe buze datorită pigmenților săi speciali, creând cel mai fermecător look. Paleta conține nuanțe la modă pentru toate gusturile.

2. L’Oreal Paris Color Riche Matte Addiction

Un ruj rezistent, cu o formulă de îngrijire unică. Este ușor de aplicat, hidratează bine pielea. Stratul de acoperire nu are greutate și este confortabil de purtat. Datorită uleiurilor din formulă, pielea buzelor nu se usucă în timpul utilizării. 10 nuanțe pentru a crea un machiaj uimitor, care va rezista toată ziua. Produsele popularului brand L’Oreal pot fi achiziționate accesând magazinul online Makeup.

Cele mai bune rujuri mate

1. L'Oréal Paris Infaillible Matte Lip Crayon

Un ruj mat într-o formă convenabilă, care definește conturul buzelor fără a folosi un creion. Rujul are un finisaj mat care se menține toată ziua. Componentele sale, vitamina E și uleiul de jojoba, asigură hidratare buzelor. Forma teșită, împreună cu textura cremoasă, face ușoară și rapidă aplicarea produsului. Rujul are un miros plăcut care nu provoacă reacții alergice.

2. Eva Mosaic Ideal Velvet

Eva Mosaic Ideal Velvet este un ruj mat, cu o formulă cu un nivel ridicat de pigmenți, care va face culoarea mai bogată și mai strălucitoare. Se aplică rapid, lăsând o acoperire fină, uniformă și destul de consistentă. Vitaminele E și F hidratează buzele sensibile. Produsul nu conține siliconi. Pentru cele mai bune rezultate, trebuie aplicat pe buzele hidratate în prealabil. Rujul poate fi folosit singur sau combinat cu un creion colorat. Nu se estompează, dar are o rezistență medie.

Cele mai bune rujuri nude

1. Relouis La Mia Italia

Un ruj nude excelent, cu o textură moale și lejeră, care se aplică cu ușurință dintr-o singură trecere. Produsul este delicat cu buzele, mascând imperfecțiunile acestora. Finisajul umed se menține destul de bine pe buze. Rujul este disponibil într-o gamă de 16 nuanțe, potrivite pentru toate tipurile de piele.

2. Pupa Miss

Cu o formulă de gel și un amestec de ceară, este capabil să ofere o acoperire perfect netedă și uniformă. Culoarea sa este intensă și de lungă durată. Produsul poate rămâne pe buze pentru o perioadă lungă de timp, fără a provoca senzații neplăcute, cum ar fi uscăciunea și senzația de strângere. Rujul dispune de protecție specială împotriva razelor UV, precum și de un plus de hidratare și hrănire pentru buze. Pigmenții lucioși sporesc vizual volumul buzelor.