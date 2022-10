(P) Culori de păr îndrăznețe la modă toamna aceasta

Alege să îți vopsești părul acasă cu o vopsea de păr roșcat și te vei bucura de un look îndrăzneț, seducător, care îți va înviora zilele răcoroase de toamnă!

Nuanțele de păr roșcat sunt din ce în ce mai populare, în special toamna, când parcă îți încălzesc întregul look și te binedispun instant. Un păr roșcat îți va oferi un plus de încredere și te va ajuta să ieși în evidență mereu. În plus, vine și cu alte mici beneficii: nuanțele roșcate îți luminează tenul și trăsăturile, dau impresia de păr voluminos și, întrucât acestea atrag lumina, vor conferi părului o strălucire intensă, menținând în același timp un aspect natural.

Dacă vrei să te vopsești roșcat pentru prima oară, trebuie să reții că este posibil să nu obții din prima încercare nuanța dorită. Întrucât moleculele din pigmentul roșiatic sunt mult mai mari decât cele de la alte culori, acestea pătrund mai greu în firul de păr. În plus, este posibil ca, după prima vopsire, culoarea să se ducă un pic mai repede decât te-ai aștepta. Însă după câteva aplicări repetate de vopsea, vei începe să observi o diferență: nuanța va fi mai puternica și mult mai rezistentă în timp, întrucât moleculele au reușit să pătrundă bine în firul de păr.

Varietatea de nuanțe disponibile este imensă și, dacă nu ai o nuanță precisă pe care ți-o dorești, poate părea dificil să alegi de una singură. Pentru a opta pentru culoarea perfectă, te poți ghida după tonul pielii – astfel, vei alege o nuanță care să te avantajeze și să îți evidențieze trăsăturile. Trucul este simplu: află ce ton și subton ai și, în funcție de asta, alege nuanța corespunzătoare: nuanțe reci pentru un ton rece și nuanțe calde pentru un ton cald. Dacă nu știi sigur ce ton și subton ai, fă un test simplu: în fața oglinzii, ține lângă fața ta obiecte de culoare verde, albastru, roșu și portocaliu și vezi care par să îți lumineze tenul și care, în schimb, par să îți dea un aspect fad.

Pentru a menține roșcatul cât mai intens și luminos o perioadă lungă de timp, în primul rând trebuie să ai o fundație bună: părul trebuie să fie sănătos și să nu fie prea poros, sensibil sau deteriorat, altfel nuanța va prinde greu și se va duce rapid. Încearcă să eviți șampoanele cu acțiune intensă de curățare, precum cele anti-mătreață, sau produsele de îngrijire a părului cu acțiune puternică de hidratare. Cel mai sigur, apelează la produse speciale pentru păr vopsit și chiar șampoane nuanțatoare pentru păr roșcat.

