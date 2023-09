(P) Schimbări de look excepționale pentru fetele blonde

Plete arămii ca focul

Poți face o schimbare rapidă și de efect optând pentru arămiu. Blondul deschis îți permite să încerci cu orice nuanțe de arămiu (inclusiv cele deschise), dar cu cât nuanța ta este mai închisă, cu atât vor prinde mai bine nuanțele mai închise comparativ cu cele mai deschise. O alegere sigură, indiferent de tipul de blond, este vopseaua de păr arămiu intens – rezultatele se vor vedea pe orice nuanțe de blond, fiind recomandată și pentru castaniu sau șaten deschis.

Arămiu este o nuanță care se potrivește, în mare parte, tuturor tipurilor de piele – cu subton cald sau rece, de culoare deschisă sau închisă. Însă va fi nuanța perfectă pentru persoanele cu ochii căprui sau verzi.

Ombre în nuanțe pastelate

Dacă ai părul blond deschis, adaugă puțină culoare look-ului tău, optând pentru un look ombre cu nuanțe pastelate – cele mai populare sunt roz, violet și albastru. În plus, pentru acest tip de nuanțe există opțiuni de vopsea semi-permanentă, ceea ce îți permite să faci o schimbare de look temporară sau să testezi pentru a vedea ce culoare ți se potrivește pentru o schimbare de look permanentă.

Dacă ai un subton rece, alege albastru deschis sau roz deschis. Dacă ai un subton cald, alege albastru sau violet în nuanțe mai intense. Iar pentru un subton neutru, poți opta pentru verde, roz piersică, roz sau portocaliu deschis. Iar fiind vorba de un stil ombre pe o bază de blond, nuanța aleasă ar trebui să meargă perfect și cu culoarea ochilor.

Nuanțe naturale pentru un look natural

Trecerea de la blond la o nuanță naturală, precum castaniu sau șaten, va fi o schimbare de look cu care atât tu, cât și lumea din jur vă veți obișnui mai ușor. Fiind vorba de nuanțe destul de comune, acestea vor asigura o trecere naturală pentru un look nou, de efect. În plus, majoritatea vor prinde destul de bine pe părul tău: pe un blond mai închis, nuanța nu va fi foarte intensă decât dacă optezi pentru șaten sau castaniu închis, însă o bază blond deschis îți garantează o culoare vibrantă, care va prinde perfect!

Nuanțele mai închise, mai intense de castaniu și șaten se potrivesc persoanelor cu subton cald sau neutru, în special celor cu tenul măsliniu. Nuanțele mai deschise se potrivesc mai bine persoanelor cu subtonul rece, dar și celor cu subton cald sau neutru. Aceste nuanțe merg cel mai bine cu ochii căprui, dar sunt potrivite și pentru persoanele cu ochii albaștri sau verzi.