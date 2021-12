6 sugestii de cadouri de Crăciun ideale pentru cei dragi

Știm că această perioadă poate deveni agitată, stresantă, cu multe ore petrecute în magazine, de aceea, anul acesta, cei de la Beauty One au pregătit pachete speciale, ce pot fi cadourile ideale de sărbători și pot fi comandate cu ușurință din confortul casei tale. Surpriza de anul acesta constă în faptul că aceste pachete sunt ritualuri personalizate de îngrijire, adaptate mai multor tipuri de păr și sunt realizate împreună cu hairstilistul Capet. Mai exact, pachetele conțin produse profesionale de îngrijire a părului, de la label.m by TONI&GUY ce tratează, îngrijesc, hidratează și oferă strălucire părului. În plus, acestea vin într-un ambalaj elegant, perfect pentru sărbătorile de iarnă – în funcție de produsele alese, poți opta pentru o cutie label.m sau un rucsac, toate create impreuna cu designerii de modă din Londra.

“În calitate de hairstilist, întotdeauna îmi doresc să obțin un look sănătos. Indiferent de transformările prin care trece părul și aleg să folosesc produse profesionale adaptate tipului și nevoilor acestuia. Pachetele conțin produse cu ingrediente esențiale precum: acid hialuronic, argan, extract de orez și vitamine care au un rol important în îngrijirea corectă a părului.”





Descoperă în rândurile următoare o parte din tratamentele personalizate, cu produse label.m pregătite de cei de la Beauty One, în colaborare cu specialistul Capet:

1. Ritual Kit Blonde Hair

Este un kit de îngrijire, perfect pentru persoanele cu părul vopsit, în special pentru cele cu părul blond cu șuvițe. Pachetul conține două produse label.m, ce hidratează în profunzime, regenerează și restructurează firul de păr. Mai exact, Treatment Shampoo ce acționează după cum este și denumirea, asemenea unui tratament – reface și protejează, oferind un aspect sănătos părului. Conține vitamine, soia și proteine de grău care întăresc firul de păr fără să-l încarce. În completare, Intensive Mask regenerează firul de păr, iar ingredientele și complexul exclusiv Enviroshield descurcă uşor şi protejează împotriva coafării cu căldură şi a razelor UV.

2. Ritual Kit Waves

Un kit de styling perfect pentru obținerea celebrelor beach waves, cu ajutorul celor trei produse label.m – Sea Salt Spray, Heat Protection Mist, Diamond Dust Leave-in Conditioner. Spray-ul cu sare și apă de mare potrivit pentru toate tipurile de păr, Sea Salt Spray este ideal pentru coafuri mate, texturate. Pentru protecție termică și un aspect sănătos al părului este ideal produsul Heat Protection Mist, ce se usucă rapid, este rezistent la umiditate, protejează împotriva căldurii de până la 240°C și a razelor UV. În final, Diamond Dust Leave-in Conditioner are o formulă ușoară cu ulei de cocos ce nu încarcă părul, protejează și hidratează părul pentru un finish strălucitor.

3. Ritual Kit Repair & Protect

Este un kit de îngrijire complet, ce hidratează, hrănește și oferă strălucire părului. Heat Protection Mist protejează părul împotriva factorilor termici și are la bază tehnologia Enviroshield și vitamina B5 care îmbunătățesc starea părului și oferă un aspect neted. Diamond Dust Leave-in Conditioner reduce porozitatea, oferă strălucire și hidratare intensă. În amestec cu Radiance Oil, uleiul-tratament ce are la bază 8 ingrediente active, printre care acid hyaluronic, ulei de argan, ulei de baobab și ulei de castan oferă un boost de hidratare și strălucire.

4. Ritual Kit Repair Honey

Este cadoul ideal pentru persoanele cu părul uscat, care au nevoie de produse ce oferă hidratare intensă, strălucire și suplețe. Produsele din Repair Honey Kit hrănesc corect firul de păr și oferă strălucire. Șamponul Honey & Oat, bogat în vitamina A și B-5 reechilibrează nivelul de hidratare și întărește firul de păr. În plus, balsamul Honey & Oat, conferă părului strălucire, echilibru și un aspect sănătos.

5. Ritual Kit Curly Hair Don t Care

După cum spune și denumirea pachetului, acest kit este dedicat persoanelor cu părul creț, care doresc o îngrijire completă, un păr hidratat, ușor de aranjat, cu un aspect sănătos și strălucitor. Astfel, Curl Define Foam ajută la controlarea părului cret, oferă textură buclelor și asigură protecție termică, iar Curl Define Cream revigorează buclele oferind părului hidratare, elasticitate și fixare ușoară. În plus, produsele din acest kit conțin ingrediente naturale ce au multiple beneficii asupra firului de păr.

6. Ritual Kit Volume Shine

Ultimul kit din lista cu sugestii de cadouri pentru sărbătorile de anul acesta conține gama Diamond Dust de la brandul label.m. Mai exact, Diamond Dust Shampoo, Diamond Dust Conditioner și Diamond Dust Leave-in Conditioner. Gama este recunoscută pentru efectele uimitoare pe care le are asupra părului și amestecul unic de ingrediente, ce lasă părul strălucitor și mătăsos. În plus, produsele curăță cu delicatețe părul, fortifică firul de păr și echilibrează nivelul de hidratare.

Sperăm că ideile prezentate mai sus ți-au oferit inspirația de care aveai nevoie. Mai multe pachete pentru îngrijirea părului și pentru hairstyling găsești pe beautyoneshop.ro. Spor la cumpărături!