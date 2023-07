Brigitte Pastramă le-a făcut fanilor un tur al vilei din Dubai: „După șase luni de lacrimi, acum intru în casa mea”

Brigitte le-a arătat urmăritorilor de pe Instagram imagini cu noua ei locuință, acolo unde meșterii lucrează de zor.

„Îți mulțumesc Doamne că mi-ai auzit rugăciunile și după 6 luni de lacrimi, acum intru în casa mea”, a scris Brigitte în dreptul filmulețului postat pe contul de socializare.

Pentru vila din Emirate, Brigitte Pastramă a achitat în toamna anului trecut 400.000 de euro. Bruneta este ocupata cu renovarea și speră ca până în toamnă să se mute în noua locuință.

Locuința lui Brigitte este situată într-o zonă centrală și are doar două dormitoare.

„Mi-am cumpărat casa acolo în noiembrie, anul trecut, de la un proprietar, doar că este o comunitate nouă. E foarte centrală casa, nu este foarte mare, dar nu terminaseră branșamentul la utilități și ne-au tot ținut câteva luni în hand-over. Am 200 de metri de curte, am doar două dormitoare, un living și trei băi. Nu e o casă mare, e o casă mică, că nu ne-am permis mai mult. Casa din Pipera este mult mai mare, are și piscină”, a declarat Brigitte pentru Click.ro.

Până când locuința cea nouă va fi gata, Brigitte, soțul ei, și fiica Sara fac naveta România – Dubai. În Emirate, familia locuiește momentan la hotel.

Fotografii: Instagram