Ce aranjamente florale se dăruiesc de Sfânta Maria. Recomandarea lui Nicu Bocancea, master florist

”Sunt extrem de practice și de frumoase aranjamentele complete de flori de sezon direct in vază, pentru că ele, imediat ce sunt primite, pot fi așezate pe birou sau în colțul preferat al casei, fără să necesite căutarea vasului potrivit și se armonizează ideal ca stil, cromatică și dimensiune cu întreg contextul”, sugerează Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist român pe plan internațional.

Aproape 2 milioane de femei din România își sărbătoresc ziua numelui pe 15 august, iar vânzările de flori de la lanțul de florării coordonat de Nicu Bocancea cresc cu 100% în această zi a anului, ceea ce necesită pregătire în prealabil și stocuri pe măsura cererilor. ”Este o sărbătoare și pentru noi ziua de Sf Maria și ne pregătim din timp pentru ea. Ne aprovizionăm cu stocuri mari de flori, ca să putem face față comenzilor din această zi care se dublează ca număr față de o zi obișnuită din an. Știm din istoria ultimilor ani și din cum simțim publicul ce fel de flori se caută și, în plus, încercăm în fiecare an să le aducem recomandări în linie cu trendurile internaționale din floristică”, declară Nicu Bocancea care a sesizat că mare parte din clienții care vin în florăriile lor se bazează pe gusturile și cunoștințele lor floristice pentru a realiza cel mai potrivit și expresiv aranjament pentru persoana iubită.

Cele mai căutate flori pentru ziua de Sf. Maria sunt cele de sezon, lisianthusul și hortensiile, însă niciodată nu lipsesc din topul preferințelor trandafirii, freziile, matiolele sau buchetele din flori de camp care impresionează prin delicatețe și cromatică vie. ”Cele mai vândute sunt aranjamentele pe rotund, medii ca dimensiune și pastel ca dominantă cromatică, însă întotdeauna legea o face preferința sărbătoritei care dă linia buchetului”, adaugă Nicu Bocancea care activează în industria florală națională și internațională de peste 20 de ani.