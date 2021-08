Ce faci dacă se întâmplă ceva cu casa ta? Asigurarea NN care acoperă cheltuielile pentru 24 de situații neprevăzute

La finele lui 2020, doar una din cinci locuințe din România era asigurată împotriva dezastrelor naturale.

În zilele noastre, există numeroase motive care demonstrează importanța unei asigurări de locuință. Deși nu ne place să ne gândim la posibilitatea apariției unui incident neprevăzut care ne-ar putea afecta casa, statisticile arată că numărul de astfel de incidente crește de la an la an și, în unele cazuri, e nevoie de reparații care ne împiedică să ne întoarcem imediat acasă. 20% din incendiile care au avut loc in 2020 au afectat locuința (date furnizate de reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta - IGSU, martie 2021).

Astfel, o asigurare pentru locuință este importantă pentru orice proprietar, oferind sprijin financiar în caz de inundații, cutremure, alunecări de teren, dar și alte situații de risc, în funcție de nivelul de protecție ales.