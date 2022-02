Serviciu de curățenie in Anglia, asigurat de menajere dezbrăcate

Înainte de a face curățenie, menajerele se dezbracă, rămân topless, fără fustă sau chiar nud. Acestea sunt regulile jocului și, de fapt, ideea unei afaceri 2 în 1 cu sute de clienți mulțumiți.

După aproximativ 18 luni de lucru, fondatoarea Nikki Belton și partenera de afaceri Lianne Christison au lansat oficial noua lor afacere cu servicii dedicate, desigur, bărbaților. Cele două spun că și-au întregit echipa destul de ușor, multe doamne fiind dispuse să lucreze în domeniu, având în vedere că o mare parte din ele deja fuseseră modele online sau stripteuze în baruri locale.



Compania ocupă locul unu în Marea Britanie pe această nișă și promite că oferă cele mai bune servicii de curățenie, fiind totodată și cel mai discret serviciu disponibil din domeniu.

„A observant că pe piața din Marea Britanie nu exista un astfel de serviciu, așa că am simțit acest gol și am creat această nevoie. Am toată convingerea că pot construi o companie la nivel național/international de acest tip”, a spus Nikki.

„Planul pilot a fost lansat inițial în 2018. Pentru a vedea părerea camenilor despre acest tip de serviciu am creat și o pagină de Facebook. Aici am prezentat clienților serviciile noastre și feedbackul a fost unul cât se poate de bun. Mulți bărbați erau dornici să ne contacteze pentru a stabili programările” a mai povestit fondatoarea britanică.

Serviciile sunt asigurate și furnizate printr-un sistem de rezervare securizat, iar clienții trebuie să treacă prin verificări de cazier înainte de a face o programare.

“De asemenea, menajerele noastre au fost și ele verificate, astfel încât personalul nostru să fie unul de maximă încredere și discreție”, a confirmat Nikki Belton.

„După verificări și după plata de înscriere pe site, menajerele sunt gata să își preia clienții. Sistemul nostru online le permite să își aranjeze programările după bunul plac. Sistemul este unul extrem de securizat”, a mai adăgat aceasta.

Nikki a mai asigurat clienții că există o serie de politici confidențiale și legale în vigoare care să asigure că procesul se derulează fără probleme pentru ambele părți.

Clienții doritori de astfel de servicii trebuie să plătească în jur de 95 lire pe oră pentru o curățenia generală și 75 de lire pe oră pentru ca menajera să curețe locuința dezbrăcată. Intervalul minimum de rezervare este de două ore.

„Menajerele noastre sunt profesioniste și vor oferi clienților doar servicii de curățenie casnică”, a spus Nikki. „Serviciul este foarte căutat și există deja planuri mari de dezvoltare chiar și la nivel internațional”.

