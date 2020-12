Specialistul PERFECT(E) îți dă cele mai bune idei pentru pregătirea locuințelor de închiriat

Dacă se apelează la o persoană avizată se pot economisi bani, timp și se poate crește valoarea proprietății. Așadar

iată câteva sfaturi utile pentru pregătirea unei astfel de amenajări.

Folosește culori neutre

Nu toată lumea preferă culori puternice și bogate. Este indicată utilizarea culorilor neutre pentru pereți si mobilier, iar accentul de culoare poate fi dat de decorațiuni, tablouri , perne, măsuțe de cafea și alte accesorii.

Elemente de accent

Poate fi adăugat un tablou de dimensiuni mai mari, un perete de o culoare diferită sau un tapet, însă tot timpul să ținem cont că decorul ar fi bine să fie potrivit pentru mai multe tipuri de personalități.

Mobilare

Spațiul amenajat ar trebui să fie cât mai fluid și cât mai bine organizat. Evită să iei piese de mobilier care nu se potrivesc doar pentru că erau la reducere. Trebuie în primul rând ca spațiul să fie funcțional, să aibă un aspect unitar și să existe suficiente spații de depozitare, atât pentru haine cât și pentru obiecte cum ar fi aspirator, mop și produse de curățenie. În același timp să fie lăsat loc pentru personalizare, de exemplu un panou de plută sau unul magnetic, unde pot fi agățate fotografii.

Rafturi și polițe unde pot fi puse tablouri, cărți sau diferite obiecte decorative vor personaliza încăperea persoanei care va locui acolo. Intrarea este foarte importantă și ar fi util să conțină un cuier sau un dulap cu funcție de cuier și locuri prevăzute pentru încalțaminte, genți și chei. Tot în zona de intrare este intotdeauna binevenită o oglindă. Aceasta face spațiul să pară mai mare și luminos, plus că oamenilor le place să se privească înainte să iasă pe ușă.

Bucătăria să fie în linii simple, dar să fie practică.Să conțină suficiente spații de depozitare și electrocasnicele să fie de bună calitate. De exemplu, o bucătarie albă cu accente de lemn se poate potrivi oricărei personalități.

Baia să fie simplă și funcțională.Poate să conțină lavoar cu depozitare. Culorile să fie neutre, iar accentele pot fi date de prosoape, decorațiuni și alte obiecte. În baie se pot utiliza tablouri sau aranjamente de mușchi și licheni stabilizați care absorb umiditatea, au un aspect placut natural și nu necesită costuri alocate întreținerii.

Canapelele să fie în culori mai inchise, de preferat dehusabile pentru a fi mai ușor de curățat.

O investiție foarte bună pentru a reține chiriașul cât mai mult timp este salteaua patului.

Clientul apartamentului din imagini a apelat la mine cu dorința de a crea un mediu cald, primitor și funcțional care să devină acasă pentru viitorii chiriași. Eu cred că a reușit. Voi ce credeți?

In concluzie, ca totul să arate foarte bine, folosește culori neutre, creează un spațiu unitar, baia și bucătăria să fie foarte practice, investește într-o saltea bună, apelează la un designer și dacă ai făcut toate astea angajează și un fotograf pentru că merită!

Succes!

FOTOGRAFIILE DIN CUPINSUL ARTICOLULUI ARATĂ FAZA DE PROIECT VERSUS REZULTATUL DIN REALITATE! PENTRU MAI MULTE IMAGINI, PUTEȚI VIZUALIZA GALERIA FOTO

DESPRE SPECIALISTUL PERFECT(E) - DIANA MIULESCU, ARHITECT ȘI DESIGNER DE INTERIOR

Eu sunt Diana Miulescu, am 34 de ani, sunt arhitect și designer de interior. Îmi plac oamenii și prin design pot sa creez spații care să-i reprezinte, sa comunice valorile lor si să creeze amintiri. Am absolvit Facultatea de Arhitectură, am peste 5 ani experientă în arhitectură si design, iar prin proiectele mele mă străduiesc să fac lumea celor care apelează la mine mai frumoasă!