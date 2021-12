Cine e cea mai sinceră zodie și ce anume o caracterizează?

Zodia plasată în această casă descrie modul cum comunici, iar guvernatorul zodiei și plasarea acestuia descrie cum îți dezvolți ideile și modul cum folosești cunoștințele pe care le deții. Zodia din casa comunicării ne oferă indicii despre cum interacționează zodiile cu mediul înconjurător.

• Berbecul este un semn de foc și acționează sub impulsul momentului, fără să se gândească la consecințe. Este poate cea mai directă și sinceră zodie. Sunt lipsiți de tact și nici nu-și dau seama când rănesc. Nu au răbdare să asculte și părerile celorlalți, iubesc acțiunea și vor să fie primii în orice domeniu. Pe casa comunicării Berbecilor se află zodia Gemeni, o zodie care se exprimă bine și este interesată să afle informații din toate domeniile. Cum Mercur este guvernatorul Gemenilor, Berbecii sunt curiosi, să știe tot, să fie informați, pentru că nu se știe niciodată când le folosește o informație.

• Taurul este un semn de pământ, care are nevoie de stabilitate și de siguranță în toate domeniile de viață. Pentru că este guvernat de Venus, planeta plăcerilor și a banilor, nu-I place să iasă din zona de confort, este foarte comod, îi place să savureze orice plăcere în tihnă și este foarte atașat de partea materială. Pentru Tauri casa comunicării se află în zodia Rac, într-o zodie destul de timidă și introvertită, care este precaută atunci când comunică. Cum Racul este guvernat de către Lună, Taurii vor comunica în funcție de starea lor emoțională.

• Gemenii sunt primul semn de aer și sunt asociați cu comunicarea și transmiterea informațiilor. Gemenii sunt foarte atenți, la curent cu tot ce se întâmplă, adaptabili și au o inteligență care îi scoate din multe încurcături. Problema lor este neatenția, sunt distrași și se plictisesc repede dacă asistă la un eveniment, dialog sau situație, care nu le trezește interesul. Pentru Gemeni casa comunicării se află în zodia Leu, o zodie diplomată, așa că un nativ Geamăn nu se va certa niciodată și va avea grijă ce spune, pentru că este vorba de interesul lui. Poate doar un Mercur retrograd să îi facă să scape vreun cuvânt care să deranjeze.

• Racul este primul semn de apă din zodiac, care are nevoie de siguranță emoțională în primul rând, este timid și precaut atunci când are ceva de comunicat. Chiar dacă face, uneori, un pas înainte și doi înapoi, ajunge mereu unde își dorește. Pentru Raci este importantă familia, rădăcinile, relația cu mama. Are nevoie de un loc în care să se simtă acasă și își va da toată energia pentru a obține acest lucru. Pentru Raci casa comunicării se află în zodia Fecioarei, o zodie destul de critică, dar reținută. Atunci când își fac curaj, Racii devin critici, însă au grijă să nu deranjeze prea mult.

• Leul este a doua zodie de foc și se simte cel mai bine în lumina reflectoarelor. Este caracterizat de diplomație, generozitate și loialitatea este cel mai important lucru pentru el. Comunică deschis și sincer și-și susține cu tărie nevoile, însă în limita ego-ului lor. Apreciază sinceritatea, se lansează în discuții și înțelege atunci când nu are dreptate, fără să strice relațiile cu cei cu care interacționează. Pentru Lei casa comunicării se află în zodia Balanței, iar guvernatorul acestei zodii este Venus, micul benefic, așa că Leii vor știi să mențină relațiile personale sau profesionale și vor apela întotdeauna la diplomație și armonie.

• Semn de pământ, Fecioara are nevoie de stabilitate și iubește munca și organizarea. Este semnul zodiacal care se pune în slujba tuturor și ajută necondiționat. Este foarte atentă la detalii, analizează și despică firul în patru până pierde oportunitățile care apar. Din punct de vedere al comunicării este foarte critică și directă uneori, lucru care nu o face prea plăcută în relațiile cu ceilalți, chiar dacă acesta este modul ei de a îndrepta o situație. Pentru Fecioare casa comunicării se află în Scorpion, o zodie care îi ajute să caute răspunsuri, să afle, să dețină controlul și să manipuleze prin vorbe, dar interesul acestora este să aplaneze coflictele.

• Semn de aer, Balanța este guvernată de Venus, micul benefic, iar nativii apreciază arta și frumosul, au o minte activă și curioasă să afle lucruri noi. Până să se hotărască asupra unui lucru, Balanțele cântăresc mult și analizează toate părțile problemei. Pentru Balanțe, casa comunicării se află în Săgetător, o zodie de aventură. Guvernată de Jupiter, casa comunicării este amplificată, nativii vorbesc mult și când le scapă o săgeată din arc, pot fi foarte direcți.

• Semn de apă, Scorpionul este guvernat de Pluton, care le aduce transformări, îi face misterioși, profunzi și uneori obsesivi, dar și de Marte, planeta acțiunii. Posibil în viața această să o ia de la capăt de mai multe ori într-un domeniu pentru a începe evoluția. Scorpionul renaște din propria cenușă ca Pasărea Phoenix și are nevoie de o criză profundă să-și schimbe viziunea și să înceapă să evolueze. Pentru Scorpioni, casa comunicării se află în zodia Capricorn, o zodie guvernată de Saturn. Nativii pot părea solitari, sunt responsabili și se descurcă singuri atunci când au ceva de învățat, studiul personal fiind foarte important pentru ei. Scorpionii nu vorbesc decât atunci când au ceva de spus, au răbdare și așteaptă momentul oportun.

• Semn de foc, Săgetătorul este o zodie care își dorește să se ridice deasupra propriilor limite. Este o zodie optimistă, generoasă, veselă și plină de vitalitate și așa vor fi toate conversațiile cu acești nativi. Adoră să exploreze, să comunice și să facă schimburi de experiență. Pentru Săgetători, casa comunicării se află în zodia Vărsător, o zodie care se manifestă prin libertate și care nu suportă constrângerile, așa că un nativ Săgetător va spune orice îi trece prin minte. Cum Vărsătorul este semnul umanității, nativii Săgetător se împrietenesc ușor și toate dialogurile cu aceștia vor fi apropiate.

• Semn de pâmânt, Capricornul este o zodie orientată spre carieră, organizare, responsabilitate. Din conversațiile cu un Capricorn nu poți obține prea multe, pentru că aceștia au tendința să evite să răspundă la întrebări. În ce privește modul de acțiune, aceștia așteaptă momentul prielnic pentru a face declarații. Pentru Capricorni, casa comunicării se află în zodia Pești, zodie care se manifestă sensibil, uneori confuz, visător, însă nu durează prea mult aceste vise ale nativilor, pentru că sunt trezite de către Saturn, guvernatorul Capricornului și îi readuce cu picioarele pe pamânt.

• Semn de aer, Vărsătorul este o zodie care iubește libertatea, nonconformismul, ieșirea din tipare. Fiind guvernat de către Uranus, planeta imprevizibilului, care este octava superioară a lui Mercur, astrul comunicării, Vărsătorul are cele mai originale idei și își dorește mereu schimbare, să evolueze, să îmbrățișeze noul. Pentru Vărsători, casa comunicării se află în zodia Berbec, o zodie războinică, unde aceștia își manifestă multă determinare, curaj, inițiative și abordare directă și sinceră.

• Peștii sunt o zodie de apă, considerată cel mai evoluat semn zodiacal din punct de vedere spiritual. Sunt caracterizați de empatie, spirit de sacrificiu și intuiție. Casa comunicării Peștilor se află în zodia Taur, guvernată de Venus, micul benefic, așa că Peștii se fac plăcuți atunci când interacționează cu ceilalți, sunt pacifiști și le place liniștea și armonia.