De ce se spune că 11 noiembrie 2020 e cea mai puternică zi din an și ce efecte poate avea?

Potrivit romaniatv.net și sfatulpărinților.ro, numerele au o anumită energie, iar unite pot transmite un mesaj, cel puțin din punctul de vedere al celor interesați de lumea spirituală.

Despre 11:11 se spune că este cea mai puternică zi din an! De ce?

Se pare că e vorba de codul 1111, unul extrem de puternic în astrologie, dar și de faptul că reprezinta si un numar de ingeri. Numarul 11 are o semnificatie spirituala aparte: simbolizeaza iluminarea, descoperirea de sine si creativitatea. Cifra 1 este numarul magicianului, iar 11 este numar maestru, care simbolizeaza conexiunea cu informatia parapsihologica.

In numarul 1111 avem trei portaluri care semnifica o conexiune sporita cu energia Sursei, cu Sinele nostrum inalt, cu Sinele inalt al altor persoane.

Efecte:

*manifestările dorințelor sunt mai puternice;

*eliberarea mai ușoară de situații care te țin în loc;

*transformarea personală e înlesnită;

FOTO: SHUTTERSTOCK