Horoscop zilnic 14 octombrie 2020. Racii au viața amoroasă dată peste cap, ce se întâmplă cu Gemenii

Începând de astăzi, Mercur, planeta comunicării, a negocierilor și a comerțului intră în mișcare aparent retrogradă și până pe 4 noiembrie, când revine la mișcarea directă, ne oferă ocazia de a rezolva o serie de lucruri pe care le-am tot amânat. Totodată, ne invită să reflectăm și să revizuim unele greșeli din trecut sau chestiuni peste care am trecut în grabă. Cum la începutul perioadei, retrogradarea are loc în zodia Scorpion, Mercur va scoate la iveală secrete, lucruri ascunse, care țin de afaceri, sectorul financiar, resursele comune, moștenirile și relațiile intime. Din 27 octombrie Mercur schimbă semnul zodiacal și retrogradează prin Balanță, așa că relațiile vor intra sub vizorul lui. Dacă toate mijloacele de comunicare vor fi afectate și vor cunoaște blocaje și amânări, nu se poate spune același lucru despre comunicarea intuitivă, care va fi amplificată. Este recomandată o mai mare atenție pentru felul în care comunicăm, pentru că este posibil să fim mai irascibili, tensionați, agresivi, neatenți, confuzi și trebuie să ne asigurăm că interlocutorii noștri înțeleg exact ce dorim să transmitem, pentru a evita disputele.

Berbec

Mercur, astrul comunicării, își începe, astăzi, retrogradarea prin sectorul financiar din harta natală, respectiv prin casa banilor și a bunurilor provenite dintr-o moștenire, credit, resursele deținute la comun cu partenerul, dar și în ce privește sectorul intim, care va fi răscolit timp de trei săptămâni.

Taur

Mercur retrogradează de astăzi prin sectorul asociat relațiilor, căsătoriei și parteneriatelor, semn că urmează o perioadă de circa trei săptămâni, în care vei fi atentă la toate relațiile tale, vei reanaliza și revizui parteneriatele și vei căuta să îndrepți unele greșeli, pe care le-ai făcut în trecut.

Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, intră de astăzi în mișcare retrogradă și va viza activitățile curente de la locul de muncă și starea sănătății. Așadar, cele două domenii vor intra într-o reevaluare, revizuire, pentru a identifica ce poate fi îndreptat.

Rac

Cu Mercur retrograd de astăzi în sectorul iubirii, aventurii, romantismului, copiilor, distracției și pasiunilor, vei avea parte de o răscolire a acestor domenii de viață. Dacă ești deja într-o relație îți vei reanaliza sentimentele față de persoana iubită și tranzitul planetei comunicării te îndeamnă să îndrepți unele lucruri privind relația de cuplu sau cu copiii.

Leu

Relațiile de familie, viața de familie și spațiul de locuit intră de astăzi sub lupa lui Mercur, care, timp de trei săptămâni te invită la o revizuire a modului în care interacționezi cu cei dragi. Totodată, poți rezolva chestiuni gospodărești sau care privesc patrimoniul, pe care le-ai tot amânat.

Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, intră în mișcare retrogradă de astăzi, prin zodia Scorpion, prin sectorul asociat comunicării, așa că ai grijă cum comunici următoarele trei săptămâni, pentru că vei fi tentată să spui lucrurilor pe nume și să strici relațiile. Totodată, poți relua niște cursuri abandonate, să-ți vizitezi rude sau prieteni sau afli informații, care-ți vor fi de folos în proiectele tale viitoare.

Balanță

Începând de astăzi, Mercur, planeta negocierilor, își începe mișcarea retrogradă, prin sectorul financiar, al banilor pe care îi obții de la locul de muncă sau din activități independente. Așadar, următoarele trei săptămâni poți să-ți reevaluezi situația financiară și să-ți renegociezi salariul.

Scorpion

Retrogradarea lui Mercur, planeta comunicării, prin semnul nașterii tale, începând de astăzi, îți aduce, pentru următoarele trei săptămâni, o autoevaluare și rezolvarea unor chestiuni de interes personal, pe care le-ai tot amânat și acum le reiei. Atenție la comunicarea cu toti interlocutorii, pentru că este posibil să nu fii înțeleasă de fiecare dată și să apară dispute!

Săgetător

Începând de astăzi, retrogradarea lui Mercur, planeta care îți guvernează sectorul relațiilor și a parteneriatelor de afaceri, prin casa subconștientului și a trecutului, îți va aduce, în următoarele trei săptămâni, persoane din trecut sau poate doar îți aduci aminte de unele relații. Posibil, meditația și procesul de introspecție să te ajute să realizezi ce este cu adevărat important în viață.

Capricorn

Mercur, planeta comunicării, își începe de astăzi retrogradarea, pentru următoarele trei săptămâni, prin sectorul prietenilor și planurilor/ proiectelor pe termen lung. Așadar, îți vei reevalua relațiile de prietenie, iar în sfera profesională, poți relua unele proiecte abandonate sau să revină în viața ta vechi prieteni, care să-ți propună o afacere.

Vărsător

Începând de astăzi, Mercur, astrul comunicării, își începe mișcarea retrogradă, prin sectorul asociat carierei și aspirațiilor profesionale, semn că urmează o perioadă de trei săptămâni, în care îți vei revizui planurile profesionale și direcția spre care te îndrepți.

Pești

Mercur, guvernatorul casei relațiilor, căsătoriei și parteneriatelor, își începe de astăzi mișcarea retrogradă, prin sectorul care reprezintă principiile și sistemul de valori personale, unde vei începe o reevaluare, revizuire a planurilor tale de viață.