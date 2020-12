Horoscopul lunii ianuarie 2021. Zodia care are parte de răsturnări spectaculoase de situație în dragoste și finanțe

Horoscop Berbec luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Berbecilor evenimente importante și aspecte, care vizează sectorul asociat relațiilor de prietenie, planurilor și proiectelor pe termen lung, carierei, sferei socio-profesionale și situației financiare. Din 7 ianuarie, Marte, guvernatorul lor, intră în zodia Taur, după un tranzit lung prin semnul nașterii lor și le va dinamiza sectorul asociat finanțelor. Vestea bună este că nativii vor avea mai mult simț practic și nu se vor mai pripi în privința administrării finanțelor. În data de 8 ianuarie au loc două evenimente: intrarea lui Mercur în zodia Vărsător și a lui Venus, micul benefic, în zodia Capricorn. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge în Vărstător. Așadar, preocupările nativilor, în prima parte a lunii, vor fi pentru carieră, aspirațiile profesionale și consolidarea imaginii, statutului sau funcției, dacă o dețin. Pe fondul acesta astral se formează Luna Nouă din zodia Capricorn din 13 ianuarie, care le deschide o nouă etapă în carieră, nativii fiind invitați să-ți seteze obiective pentru anul în curs. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta imprevizibilă, poziționată în zodia Taur, în sectorul financiar, revine la mișcarea directă și începe să deblocheze finanțele. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care le aduce un eveniment în planul sentimental, culegerea roadelor unor demersuri în dragoste sau încheierea unei povești de iubire. Timp de două săptămâni, de pe 8 pe 30 ianuarie, Mercur, astrul comunicării, traversează Vărsătorul, iar nativii sunt invitați să găsească idei originale sau să se fie preocupați de proiecte revoluționare. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni, în care Berbecii vor face o reevaluare a proiectelor, dar și a relațiilor de prietenie/grupurilor pe care le frecventează.

Horoscop Taur luna ianuarie 2021

Luna ianuarie aduce le Taurilor evenimente importante și aspecte, care vizează filosofia, convingerile și sistemul de valori personale, cariera, imaginea, statutul profesional și cel personal. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, prin casa subconștientului și a frământărilor interioare și le va aduce energia și forța de care au nevoie să se lanseze într-un proiect personal. Taurii vor fi mai determinați ca niciodată să își urmeze țelurile în carieră. Astfel, pe 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, intră în zodia Vărsător, în sectorul carierei. Tot în aceeași zi și Venus, micul benefic și guvernatorul lor, intră în zodia Capricorn, în casa studiilor, a perfecționării profesionale și a principiilor și valorilor de viață. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în casa carierei, să-l susțină pe Mercur. Așadar, urmează o perioadă dinamică în carieră, dar și în sfera socială, a lansărilor în proiecte personale, care au rolul să îi propulseze în sectorul profesional. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă pentru imaginea cu care se prezintă în fața lumii. Vor fi mai activi social, interesați de studiu, de spiritualitate, iar unele evenimente care au loc, vor avea rolul să îi ajute să privească lucrurile și dintr-o altă perspectivă. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, în semnul nașterii lor, revine la mișcarea directă și va fi de un real ajutor acestora, deoarece vor vedea mai clar direcția în carieră, iar în scurt timp apar și rezultatele. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care poate anunță un eveniment în familie, legat de spațiul de locuit, relația cu părinții, încheierea unei etape privind administrarea unor bunuri imobiliare. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni, în care Taurii vor face o reevaluare a proiectelor din sfera profesională.

Horoscop Gemeni luna ianuarie 2021

Luna ianuarie aduce le Gemenilor evenimente și aspecte care vizează sectorul financiar, al banilor care privind din alte surse decât salariu sau colaborări extraprofesionale, al studiilor, cursurilor de perfecționare, relația cu persoane sau instituții publice sau din afara țării, relațiile de cuplu, dar și eliminarea unor atașamente învechite, care nu îi mai ajută să evolueze. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, prin casa prietenilor și a proiectelor pe termen lung. Acum va activa casa subconștientului, a introspecției, a trecutului, meditației și reflecției. Până în martie Gemenii își vor face planuri pentru anul 2021, când Marte va intra în zodia lor și va urma o perioadă agitată, iar lucrurile se vor derula rapid în viața lor. Pe 8 ianuarie, Mercur, guvernatorul lor, ajunge în zodia Vărsător, în sectorul studiilor, al străinătății, convingerilor și principiilor de viață. În aceeași zi și Venus, micul benefic, ajunge în zodia Capricorn, în casa avantajelor materiale, a moștenirilor, a banilor pe care îi dețin cu partenerul de cuplu, a banilor proveniți din credite sau împrumuturi și va aduce șanse de îmbunătățire a situației financiare. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge în zodia Vărsător, în casa înțelepciunii, a principiilor, cursurilor de dezvoltare personală sau profesională, a străinătății, să-l susțină pe Mercur. Așadar, urmează o perioadă dinamică în aceste domenii, iar relațiile cu persoane aflate în străinătate se intensifică. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă în administrarea finanțelor și returnarea unor datorii, a unor taxe, impozite. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor și guvernatorul sectorului asociat filosofiei și principiilor de viață, revine la mișcarea directă, semn că urmează o perioadă bună pentru a începe sau relua niște studii sau cursuri, dialogul cu cineva din străinătate, pentru că nu vor mai întâmpina obstacole sau amânări. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care se formează pe casa comunicării, acumulării de cunoștințe, negocierilor și schimbului de opinii și ar putea să le aducă un succes într-o negociere, încheierea unor cursuri sau să înregistreze succese la examene. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin Vărsător, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni, în care Gemenii își vor reevalua planurile personale pe termen lung.

Horoscop Rac luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Racilor evenimente și aspecte care vizează sectorul financiar, al banilor care provin din alte surse decât salariu, sectorul relațiilor, proiectelor de viitor, dar și al relațiilor de prietenie. Din 7 ianuarie, Marte ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec în care i-a solicitat în carieră. Acum, planeta acțiunii ajunge în sectorul prieteniilor, al grupurilor sociale din care fac parte și a proiectelor de viitor din sfera profesională, oferindu-le simț practic și stabilitate în proiecte. Pe 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, ajunge în zodia Vărsător, în sectorul avantajelor materiale, a creditelor, a banilor deținuți în comun cu partenerul de cuplu. În aceeași zi și Venus, micul benefic, ajunge în zodia Capricorn, în casa relațiilor și a parteneriatelor. Așadar, se intensifică dialogurile cu partenerul, legate de bani, de administrarea unor sume, privind un credit sau achiziționarea unor bunuri de valoare mai mare. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în casa finanțelor deținute în comun cu partenerul, să-l susțină pe Mercur în toate negocierile și tranzacțiile financiare. Așadar, urmează o perioadă dinamică în sfera financiară. Este recomandat să nu se ia decizii majore, pentru că din 30 ianuarie, când Mercur își începe retrogradarea, este posibil ca nativii să se răzgândească cu privire la unele decizii financiare. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă în relația cu partenerul de cuplu, dar și cu partenerii de afaceri. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, în casa planurilor pe termen lung, revine la mișcarea directă și deblochează proiectele Racilor, iar lucrurile vor merge mai ușor. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care poate aduce un eveniment major în situația financiară a nativilor, se pot culege roadele unor demersuri, nativii pot obține o mărire salarială sau implicarea într-un proiect nou ar putea să le aducă o sumă de bani însemnată.

Horoscop Leu luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Leilor evenimente și aspecte care vizează sectorul muncii, al carierei, al sănătății, al mariajului, al relațiilor și parteneriatelor. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, prin casa pregătirii profesionale, a schimburilor de experiență și a filosofiei de viață, ca acum să activeze sectorul socio-profesional și să aducă acțiuni precise și, simț practic în afaceri. Pe 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, ajunge în zodia Vărsător, în sectorul relațiilor și al căsătoriei. În aceeași zi și Venus, micul benefic, ajunge în zodia Capricorn, în casa muncii și a sănătății. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când începe să activeze zodia Vărsător, respectiv casa relațiilor/parteneriatelor, să-l susțină pe Mercur în toate procesele de comunicare, negociere sau împăcare cu partenerul (dacă este cazul). Așadar, urmează o perioadă dinamică în sfera profesională, în relația cu colegii, cu persoanele cu care desfășoară activități/sarcini, dar și privind încheierea unor contracte în planul personal sau cel profesional. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă la locul de muncă, în ce privește un nou job, sarcinile și condițiile de muncă, dar și starea sănătății, unde Leii ar trebui să adopte un stil de viață sănătos. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, revine la mișcarea directă și se vor debloca acțiunile din sectorul asociat carierei, relației cu sefii, autorităților sau străinătății. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care se formează în casa personalității, pe axa relațională. Astfel, fenomenul astral le aduce un succes personal sau profesional. Totuși nu este exclusă să apară o criză în cuplu și lucrurile să ia o întorsătură neașteptată. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin Vărsător, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni, în care Leii vor face o reevaluare a relațiilor și a mariajului.

Horoscop Fecioară luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Fecioarelor evenimente și aspecte astrale, care vizează sectorul sentimental, al creativității, al copiilor, valorificării unui talent, muncii, sănătății, studiilor, relației cu persoane din străinătate și nu în ultimul rând, filosofiei de viață, principiilor și atașamentelor. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, prin casa avantajelor materiale și va activa educația superioară, preocupările pentru spiritualitate, filosofie. O serie de nativi vor relua legăturile cu prieteni sau rude din străinătate. Pe 8 ianuarie, Mercur, guvernatorul lor, ajunge în zodia Vărsător, în sectorul muncii și al sănătății. În aceeași zi și Venus, micul benefic, ajunge în zodia Capricorn, în sectorul asociat iubirii, flirtului, aventurii, romantismului, copiilor. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în casa asociată muncii și sănătății, să-l susțină pe Mercur. Așadar, urmează o perioadă dinamică la locul de muncă, iar nativii vor fi preocupați și de sănătate, prin adoptarea unui stil de viață sănătos. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă în sectorul sentimental, a relației cu copiii. Următoarele două săptămăni, nativii ar trebui să-și concentreze atenția pe ce simt față de partener, iar dacă au început o relație nouă de iubire să își dea seama dacă este ceea ce au visat. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, revine la mișcarea directă și nativii vor observa o deblocare a comunicării cu relațiile din străinătate, în ce privesc cursurile de perfecționare, schimburile de experiență profesională, susținerea de examene. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care activează axa muncii și a sănătății. Poate să apară o criză la locul de muncă, ori privind starea sănătății. Sunt sfătuiți să nu abuzeze de medicamente, axa cardio-vasculară va fi activată, să nu se suprasolicite și să se odihnească mai mult. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin Vărsător, pe casa muncii și a sănătății, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni, în care Fecioarele își vor reevalua starea de sănătate, iar la serviciu vor revizui sarcinile, condițiile de muncă și vor analiza ofertele pe care le vor primi.

Horoscop Balanță luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Balanțelor evenimente și aspecte astrale, care vizează relațiile de familie, spațiul de locuit, sfera sentimentală, relațiile cu copiii, sectorul financiar, în special veniturile care nu provin din salarii și proiectele pe termen lung. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, dar și guvernatorul casei relațiilor, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, respectiv prin casa intimității, a transformărilor profunde, a banilor pe care nativii îi dețin cu alte persoane sau banii proveniți din alte surse decât salariile. În ce privește sectorul sentimental, Jupiter, marele benefic și cel responsabil cu creșterea și expansiunea, aflat în sectorul iubirii, ar putea să îi îndemne spre aventură, spre a experimenta și trăi viața la cote înalte. Pentru cei singuri, nu toate relațiile se pot termina bine, dar toate încercările vor fi supervizate de Saturn și el poziționat pe casa iubirii și nu le va da voie nativilor să se avânte prea mult. Același aspect se referă la finanțe și este recomandată prudență în speculațiile financiare sau în decizii pripite.Pe 8 ianuarie, are loc intrarea lui Mercur, planeta comunicării, în zodia Vărsător, în sectorul amoros și a lui Venus, micul benefic și guvernatorul lor, în zodia Capricorn, în casa familiei și relației cu părinții. Așadar, în relațiile de familie unde au avut loc conflicte, acum se liniștesc lucrurile. Mercur îi va ajuta mult în activitățile de creație și artistice. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în casa sentimentală, să-l susțină pe Mercur în declarații și surprize. Așadar, urmează o perioadă dinamică în planul iubirii, cu multe surprize și răsturnări de situație. Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, deschide o nouă etapă în relațiile de familie și în ce privesc decizii legate de cămin, spațiu de locuit, o tranzacție imobiliară sau dacă este vorba despre administrarea unui patrimoniu. Balanțele ar trebui ca în următoarele două săptămâni să își concentreze atenția pe aceste lucruri. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, revine la mișcarea directă și va debloca unele sume de bani. Este posibil ca nativii să aibă parte de un câștig neașteptat sau partenerul de viață să își mărească veniturile. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care poate aduce un eveniment în planul sentimental, culegerea roadelor unor demersuri în dragoste sau încheierea unei povești de iubire. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin Vărsător, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni în care nativii vor face o reevaluare sentimentală.

Horoscop Scorpion luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Scorpionilor evenimente și aspecte astrale, care vizează sectorul asociat relațiilor, comunicării, învățării, familiei, și nu în ultimul rând, carierei. Din 7 ianuarie, Marte, guvernatorul Scorpionilor, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, în casa relațiilor și a parteneriatelor și anunță o perioadă, în care nativii vor investi mai mult în relațiile personale sau cele profesionale. Pe 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, intră în zodia Vărsător, în sectorul asociat familiei și locuinței. În aceeași zi și Venus, micul benefic, intră în zodia Capricorn, în casa comunicării și a învățării. Așadar, cum Venus este guvernatoarea casei relațiilor, nativii se pot aștepta la dialoguri sincere cu partenerul de cuplu, în care se vor discuta chestiuni serioase privind viața de cuplu. În ce privește intrarea lui Mercur în Vărsător, Scorpionii încep să-ți facă planuri cu casa, cu o mutare, discută mai mult cu membrii familiei și caută soluții împreună. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în sectorul familiei, să-l susțină pe Mercur. Așadar, urmează o perioadă dinamică în planul familial. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă în viața de familie, căminul, locuința, relația cu părinții. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, în sectorul relațiilor, revine la mișcarea directă și poate, în următoarea perioadă, marca un eveniment care să le dea viața peste cap. Cei singuri ar trebui să se aștepte la apariția unei persoane în viața lor care să le schimbe cu totul optica vis-à-vis de întemeierea unei familiia Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care poate aduce un eveniment în sectorul care indică cariera și ambițiile profesionale, semn că Scorpionii vor avea parte de un succes, pot primi o funcție, vor putea să-și schimbe statutul, vor fi în centrul atenției și vor străluci. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea în Vărsător, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni în care nativii vor face o reevaluare a relațiilor de familie sau caută soluții de a schimba locuința.

Horoscop Săgetător luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Săgetătorilor evenimente și aspecte astrale, care vizează sectorul asociat carierei, muncii, sectorului financiar, al învățării și acumulării de cunoștințe într-un domeniu nou. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, unde a răscolit sfera sentimentală. Acum concentrarea nativilor va fi pe activitățile curente de la locul de muncă, posibil pe o schimbare, pe care aceștia își doresc să o facă. Pe 8 ianuarie, are loc intrarea lui Mercur, planeta comunicării, în zodia Vărsător, în sectorul comunicării, schimbului de opinii, învățării și deplasărilor. Tot în aceeași zi și Venus, micul benefic, ajunge în zodia Capricorn, în sectorul financiar. Așadar, Venus aduce bani în conturile nativilor sau cei care sunt în căutarea unui loc de muncă, pot găsi un job cu un salariu care să îi mulțumească. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în sectorul asociat comunicării, negocierilor, deplasărilor, să-l susțină pe Mercur. Așadar, urmează o perioadă dinamică în ce privește interacțiunea cu oamenii, mai ales în partea a doua a lunii, când este posibil ca un simplu dialog cu o persoană necunoscută, la un drum scurt, să se transforme într-o poveste de dragoste. Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, deschide o nouă etapă în sectorul financiar, mai ales prin găsirea unor noi metode de suplimentare a veniturilor. La serviciu, recomandarea astrelor este ca nativii să nu intre în conflicte cu colegii, cu cei cu care lucrează atunci când își spun opiniile și să fie deschiși schimbărilor. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, în casa muncii, revine la mișcarea directă și invită la negocieri și încheiere de contracte. Pe 28 ianuarie Luna Plină din zodia Leu poate aduce un eveniment, care să aibă legătură cu axa cunoașterii, în sectorul care indică călătoriile, studiile, relația cu rudele partenerului, relația cu persoane aflate în străinătate și sistemul de valori și principii după care se ghidează în viață. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin Vărsător, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni, în care nativii vor face o reevaluare a cunoștințelor, pot relua niște cursuri amânate sau pot renegocia niște contracte, parteneriate.

Horoscop Capricorn luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Capricornilor evenimente și aspecte astrale, care vizează sectorul personalității, al relațiilor, sfera financiară și sentimentală. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec, și va dinamiza sectorul sentimental, al aventurii, al creativității, al activităților artistice și al copiilor. Pe 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, intră în zodia Vărsător, în sectorul financiar. Tot în aceeași zi și Venus, micul benefic, intră în zodia Capricorn. Cum Venus este guvernatoarea casei iubirii, nativii vor fi interesați de relațiile afective. În special cei singuri, pot să aibă parte de surprize și să îți întâlnească perechea. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în casa financiară, să-l susțină pe Mercur. Așadar, urmează o perioadă dinamică în sectorul financiar, cu sume importante de bani care vin din muncă. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă pentru nativii Capricorn. Este momentul lor de afirmare din an, își pot seta obiective și face planuri pe termen lung. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, revine la mișcarea directă și va debloca sectorul iubirii. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care se formează pe axa financiară și prevestește o perioadă bună din punct de vedere financiar. Totodată, Leul reprezintă pe harta nativilor sectorul care indică transformările, astfel că se pot aștepta la schimbări și răsturnări de situație în planul personal sau profesional. Nu sunt recomandate speculațiile financiare. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin Vărsător, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni în care nativii vor face o reevaluare a sectorului financiar și a proiectelor la care lucrează.

Horoscop Vărsător luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Vărsătorilor evenimente și aspecte astrale, care vizează sectorul muncii, al sănătății, al familiei, locuinței și relațiilor. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin zodia Berbec și va dinamiza sectorul familiei și al locuinței, al relației cu părinții. Cum Marte este guvernatorul casei carierei, este posibil ca nativii să își dorească să construiască planuri noi și simt că au nevoie de siguranță afectivă, pe care o pot găsi numai la familie. Pe 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, intră în zodia Vărsător, în casa personalității. În aceeași zi și Venus, micul benefic, intră în zodia Capricorn, în casa subconștientului, a izolării, meditației și introspecției. Prin urmare, Mercur va fi un sprijinși ar trebui să profite de acest tranzit astral pentru a identifica ce anume își doresc într-o relație, privind intimitatea și încrederea reciprocă. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în casa personalității, să-l susțină pe Mercur. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care se formează în casa subconștientului, a spiritualității și vindecării. Introspecția ar putea să îi ajute să reflecteze, să se regăsească pe sine, iar momentele de izolare vor ajuta la o vindecare, mai ales dacă vor înțelege că trebuie să elimine din viața lor ceea ce îi ține în loc să evolueze. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta lor guvernatoare, poziționată în zodia Taur, revine la mișcarea directă și vor simți că lucrurile merg spre bine, că știu ce au de făcut și văd mai clar direcția. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care se formează pe axa relațiilor și a parteneriatelor de afaceri și va scoate la lumină ceea ce nu merge, poate apărea o criză în cuplu, iar Vărsătorii să fie nevoiți să încheie un mariaj, o relație. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin Vărsător, așa că urmează o perioadă de trei săptămâni în care nativii își vor face o autoevaluare.

Horoscop Pești luna ianuarie 2021

Luna ianuarie le aduce Peștilor evenimente și aspecte astrale, care vizează sectorul muncii, al sănătății, al proiectelor și planurilor de viitor, al relațiilor de prietenie, dar și al comunicării, învățării și cunoașterii. Din 7 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, ajunge în zodia Taur, după un tranzit lung prin casa financiară, și va susține toate procesele de comunicare, învățare, interacționare cu alte persoane, schimbul de informații, studiile, acumularea de cunoștințe și deplasările. Pe 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, intră în zodia Vărsător, în sectorul subconștientului și al introspecției. Tot atunci și Venus, micul benefic, ajunge în zodia Capricorn, în casa prietenilor și a grupurilor sociale pe care le frecventează. Cum Venus este guvernatoarea casei intimității, nativii singuri ar putea să fie atrași de cineva din anturaj. Soarele traversează zodia Capricorn până pe 19 ianuarie, când ajunge și el în zodia Vărsător, în casa subcomștientului. Așadar, mai mult de jumătate din lună, Peștii vor fi interesați să înceapă un proiect, să lege prietenii noi, să se integreze în alte grupuri. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Capricorn, din 13 ianuarie, care deschide o nouă etapă în relațiile de prietenie, în ce privește lansarea unui proiect cu un prieten. A doua zi, pe 14 ianuarie, Uranus, planeta surprizelor, poziționată în zodia Taur, în sectorul comunicării, negocierilor și interacționării cu ceilalți, revine la mișcarea directă, așa că vor gândi mai clar, le vin idei mult mai ușor și mai mult de atât, găsesc și soluții la proiectele pe care doresc să le înceapă. Pe 28 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Leu, care se formează pe axa sănătății și anunță evenimente care au legătură cu proiectele de la locul de muncă, sarcinile de serviciu, relația cu colegii, dar și cu starea sănătății. Nativii sunt invitați să nu se suprasolicite, deoarece axa cardio-vasculară este activată, să se odihnească mai mult și să țină dietă. Pe 30 ianuarie, Mercur își începe retrogradarea prin zodia Vărsător, pe casa frământărilor interiore, așa că, urmează o perioadă de trei săptămâni, în care Peștii vor face o reevaluare a relațiilor, a mariajului, iar dacă sunt căsătoriți, se izolează de agitația cotidiană pentru a reflecta la viața de familie.

Radu Restivan, despre cum au decurs filmările pentru documentarul „La Cota 10.000”