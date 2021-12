Horoscopul lunii ianuarie 2022. Fecioarele își pot cunoaște sufletul-pereche la serviciu, Taurii au probleme cu banii

Horoscop Berbec luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care aduce noi începuturi în carieră și-n activitatea profesională. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur în zodia Vărsător, care vine cu propuneri de proiecte și este favorabil schimburilor de idei. Din 14 ianuarie Mercur își începe mișcarea retrogradă, semn că în următoarele trei săptămâni vei face o reevaluare a proiectelor profesionale, a relațiilor cu prietenii, încep discuții/ dialoguri sau definitivezi niște parteneriate pe care le-ai început în decembrie 2021.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul vieții de familie, locuinței, patrimoniului și este posibil să apară niște evenimente, care să te oblige să găsești un echilibru între viața profesională și familie. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta surprizelor, la mișcarea directă, prin sectorul banilor pe care îi câștigi din muncă, semn că se va debloca sfera materială și încep să intre și bani în conturile tale, fără să mai ai parte de blocaje sau amânări. Pe 24 ianuarie, Marte, guvernatorul tău, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul profesional, urmat de către Venus, micul benefic, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sector al carierei. Astfel, se încheie perioada în care ai analizat situația financiară și parteneriatele de natură profesională și ai energie și determinare să demarezi proiecte noi.

Horoscop Taur luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și aduce noi începuturi în sectorul perfecționării profesionale, studiilor, schimburilor de experiență, călătoriilor și principiilor de viață. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, care vine cu propuneri și oferte în sectorul socio-profesional. Din 14 ianuarie Mercur, guvernatorul casei banilor, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni vei face o reevaluare a situației financiare și ești invitată să-ți administrezi mai bine banii, pentru că pot să apară unele întârzieri sau blocaje în încasarea acestora.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul comunicării, învățării, dezbaterilor, informațiilor și modalității de a relaționa/comunica cu mediul înconjurător. Așadar, se poate încheia o negociere, un curs, să obții o diplomă, un atestat, o bursă. Poate să apară o criză în relațiile cu frații, să afli informații care să ducă la o criză, să fii nevoită să-ți schimbi modalitatea de comunicare sau de abordare a interlocutorilor tăi. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin zodia ta. Vei vedea mai clar direcția către care trebuie să te îndrepți și ce decizii să iei privind planurile personale de viață sau cariera. Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul perfecționării profesionale, urmat de către Venus, guvernatoarea ta, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sector al studiilor și schimburilor de experiență. Astfel, se încheie perioada în care ai reevaluat și analizat planurile personale de viață.

Horoscop Gemeni luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi privind interesele materiale, banii proveniți din alte surse decât salariile, creditele, taxele, impozitele, dar și sfera intimă. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, în sectorul studiilor, schimburilor de experiență profesională, înțelepciunii, convingerilor de viață, semn că ești deschisă să înveți lucruri noi, să-ți schimbi mentalitățile și să-ți folosești abilitățile și experiența în proiecte personale noi. Din 14 ianuarie Mercur, guvernatorul tău, își începe retrogradarea. Așadar, în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a situației financiare, privind pregătirea profesională, pentru a putea să câștigi mai mulți bani.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul banilor obținuți din muncă. S-ar putea să apară o criză de natură financiară și să fii nevoită să faci niște schimbări în administrarea finanțelor, poți încasa niște sume de bani dintr-o colaborare sau negociezi în favoarea ta un contract profitabil. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin zodia Taur, prin sectorul frământărilor interioare, subconștientului, introspecției. Dacă ai avut niște nelămuriri și ai pierdut direcția, acum se vor clarifica lucrurile și vei știi încotro trebuie să te îndrepți.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul avantajelor materiale, a resurselor pe care le deții împreună cu partenerul sau alți terți, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sectorul al intereselor materiale și al intimității. Pentru că Venus este guvernatoarea sectorului vieții afective, se încheie perioada în care ți-ai evaluat sentimentele și acum vei știi cât ești dispusă să investești. Din punct de vedere financiar, vei observa o îmbunătățire.

Horoscop Rac luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi în sectorul mariajului, relațiilor, asocierilor, colaborărilor și parteneriatelor. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, în sectorul intereselor materiale și vine cu negocieri, propuneri și o mai bună administrare a finanțelor, în special a fondurilor deținute împreună cu partenerul. Din 14 ianuarie Mercur, planeta comunicării, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a relațiilor, dar și a situației financiare. Nu sunt recomandate până pe 4 februarie decizii importante în viața de cuplu sau în ce privește administrarea banilor.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în casa personalității și dinamizează, totodată, și axa relațională. Dacă au fost probleme, poate să apară o criză care să ducă la rezolvarea unor probleme mai vechi, la o ruptură sau la consolidarea relației, depinde de voi cum veți alege să gestionați situația. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin zodia Taur, prin sectorul planurilor de viitor, care acum încep să prindă contur, se deblochează și poți relua un proiect mai vechi sau să te implici mai activ într-unul nou.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul relațiilor personale sau profesionale, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sector, semn că perioada de reevaluare a relațiilor s-a încheiat și lucrurile intră pe un făgaș normal.

Horoscop Leu luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și te invită la noi începuturi în sectorul muncii și sănătății, la reorganizarea sarcinilor. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, care aduce o mai bună comunicare în cuplu sau în ce privesc dialoguri/negocieri cu partenerii cu care desfășori activități profesionale. Din 14 ianuarie Mercur, astrul comunicării, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a activității la locul de muncă, privind proiectele profesionale, condițiile de muncă, dar și starea de sănătate.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul subconștientului, izolării, meditației, trecutului. Cu o încărcătură astrală puternică, fenomenul astral poate aduce schimbări la locul de muncă, să te oblige să faci modificări în progamul și activitățile curente. Totodată, se cere o mai mare atenție privind sănătatea, pentru că se pot acutiza niște probleme mai vechi. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin zodia Taur, respectiv prin sectorul profesional. Astfel, se deblochează unele proiecte profesionale și schimbările care pot avea loc, vor fi de bun augur.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul muncii și sănătății,

urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sector profesional, semn că perioada de reevaluare a proiectelor profesionale s-a încheiat, urmând să înceapă proiecte noi.

Horoscop Fecioară luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi în sectorul sentimental, în relația cu copiii, privind o activitate de creație sau valorificarea unei pasiuni. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, în sectorul profesional, al activităților curente, care vine cu propuneri de schimbare de job, funcție, departament, de reorganizare. Din 14 ianuarie Mercur, guvernatorul tău, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a sectorului sentimental, a relațiilor de iubire, dar și privind proiectele profesionale. Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul prietenilor, vieții sociale, planurilor și proiectelor pe termen lung. Totodată se activează axa sentimentală, iar fenomenul astral poate să aducă surprize neașteptate, prin intermediul prietenilor, al apropiaților, al celor cu care desfășori activități. Dacă ești singură, îți poți cunoaște viitorul partenerul prin intermediul unui prieten, coleg sau fost coleg de serviciu. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, guvernatorul casei muncii, la mișcarea directă, prin sectorul perfecționării profesionale, educației superioare, convingerilor și principiilor de viață. Așadar, vei vedea mult mai clar direcția profesională.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul vieții afective, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sector sentimental, unde ți-ai reevaluat relațiile de iubire, sentimentele, dorințele și așteptările.

Horoscop Balanță luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi în sectorul vieții de familie, locuinței, patrimoniului, bazelor emoționale. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, care aduce preocupări, dialoguri, declarații în sectorul sentimental sau în relațiile cu copiii, dacă ești părinte. Din 14 ianuarie Mercur, astrul comunicării, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a planurilor familiale și privind administrarea patrimoniului.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul carierei, aspirațiilor profesionale, relației cu străinătatea, cu instituții sau persoane cu autoritate, privind relațiile cu șefii. Posibil să apară o criză la nivelul conducerii firmei unde lucrezi. Modificări pot să apară și-n statutul tău și în activitatea profesională, care vor avea legătură cu evenimente ce se pot întâmpla în preajma acestei date. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin sectorul avantajelor materiale, a creditelor, moștenirilor, dar și a intimității și încrederii reciproce. Așadar, se poate rezolva un context financiar, iar în planul intim vei observa o apropiere de partener la un nivel mult mai profund ca până acum.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul vieții de familie, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sector, semn că se încheie reevaluarea relațiilor de familie, privind administrarea bunurilor și a chestiunilor financiare care privesc casa.

Horoscop Scorpion luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi în sectorul asociat comunicării, învățării și acumulării de cunoștințe. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, care va duce discuții și negocieri în familie, privind administrarea unui imobil sau a patrimoniului, rezolvarea unor chestiuni familiale. Din 14 ianuarie Mercur, planeta comunicării, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a planurilor care privesc studiile, susținerea unor examene, acumularea de cunoștințe, înscrierea la cursuri de recalificare. Totodată, ești invitată să-ți schimbi și modul de comunicare în relațiile cu ceilalți.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul studiilor, schimburilor de experiență profesională, planurilor personale de viață, călătoriilor și principiilor de viață. Este un moment de încărcătură astrală, care poate scoate la suprafață rezolvarea unor chestiuni care privesc studiile, obținerea unor acte de la instituții publice, dar și urmarea unei direcții profesionale în acord cu principiile tale de viață.Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin sectorul mariajului, relațiilor și parteneriatelor, unde lucrurile încep să se schimbe, să intre pe un făgaș normal.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul comunicării, opiniilor, informațiilor și cunoștințelor, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sectorul, semn că se încheie reevaluarea unei relații sau a unui proiect profesional, unui job sau a unei colaborări.

Horoscop Săgetător luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi în sectorul financiar, al administrării finanțelor pe care le câștigi de la serviciu și din activitățile extraprofesionale. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, respectiv în sectorul dezbaterilor, comunicării, informațiilor, cunoștințelor, unde va susține toate formele de comunicare și învățare. Din 14 ianuarie Mercur, guvernatorul casei relațiilor, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a proiectelor profesionale sau personale.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul intereselor materiale, a banilor și bunurilor pe care le deții împreună cu partenerul de cuplu, a creditelor, datoriilor, impozitelor, dar și intimității. Posibil o criză care poate să apară în jurul datei de 18 ianuarie și care privește administrarea finanțelor, să te determine să faci niște schimbări, să administrezi mult mai bine banii, să-ți faci un plan de returnare a unei datorii. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin sectorul muncii și sănătății, unde lucrurile ar putea să se schimbe în bine. În ce privește starea de sănătate este posibil să simți o îmbunătățire.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul financiar, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sectorul al banilor, semn că se încheie reevaluarea financiară și încep să se vadă și rezultatele.

Horoscop Capricorn luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi privind proiectele personale de viață. Contextul astral îți oferă șanse și oportunități să te remarci, să începi un ciclu nou de viață și să-ți setezi obiective pentru următorul an. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, în sectorul financiar, care aduce negocieri, propuneri de colaborare care vin cu suplimentare a veniturilor.

Din 14 ianuarie Mercur, planeta comunicării, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a proiectelor personale, dar și a situației financiare. Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul relațiilor, căsătoriei și parteneriatelor profesionale, unde este posibil să apară o criză în cuplu sau într-o colaborare, să fie necesar să rezolvi anumite aspecte ale relației de cuplu sau în relația cu cei cu care desfășori activități. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin sectorul sentimental, al aventurii, romantismului, relațiilor cu copiii și valorificării unui talent/vocație. Așadar, se poate îmbunătăți viața afectivă, relațiile cu copiii, dacă ești părinte și te poți gândi la o variantă în care să te folosești de niște abilități pentru a-ți suplimenta veniturile.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe casa personalității, unde va aduce multă energie, determinare, curaj și inițiative, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin aceeași casă a personalității. În urma unor revelații și a unor conștientizări, vei putea acum să-ți setezi obiective, să-ți urmezi direcția.

Horoscop Vărsător luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și te invită la un bilanț personal. Pentru că se formează în casa subconștientului, meditației, introspecției, trecutului, vei avea niște revelații și conștientizări, poți face planuri în secret și strategii pe termen lung. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, în casa personalității, care-ți va fi de un real suport în comunicare, negocieri, acumulare de cunoștințe, demonstrarea experienței și abilităților. Din 14 ianuarie Mercur, guvernatorul casei sentimentale, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a vieții afective, vei încerca să-ți faci ordine în gânduri și mai ales în relație.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul muncii și sănătății și poate scoate la suprafață unele probleme, care trebuie rezolvate, o criză, încheierea unei etape sau culegerea roadelor unor demersuri privind o activitate profesională. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, guvernatorul tău, la mișcarea directă, prin zodia Taur, prin sectorul vieții de familie, spațiului de locuit, relației cu părinții și patrimoniului. Așadar, se aranjează și lucrurile în planul familiei și te îndrepți spre o direcție bună privind familia și relațiile cu membrii familiei.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul subconștientului, izolării, semn că-ți vei concentra energia spre interior, să cauți răspunsuri, să te reechilibrezi fizic și psihic și să întocmești o strategie pe termen lung, urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sectorul al frământărilor interioare, unde a adus revelații și conștientizări, în urma unor procese de introspecție.

Horoscop Pești luna ianuarie 2022





Primul eveniment astral al lunii ianuarie este Luna Nouă din zodia Capricorn, din 2 ianuarie, care se formează și anunță noi începuturi în sectorul vieții sociale, planurilor de viitor și relațiilor de prietenie. Tot pe 2 ianuarie are loc și intrarea lui Mercur, în zodia Vărsător, respectiv în sectorul subconștientului, izolării, meditației, introspecției, care-ți va răscoli trecutul și gândurile.

Din 14 ianuarie Mercur, planeta comunicării, își începe retrogradarea, semn că în următoarele trei săptămâni, vei face o reevaluare a relațiilor de prietenie, dar și a proiectelor profesionale.

Pe 18 ianuarie are loc Luna Plină din zodia Rac, care se perfectează în sectorul sentimental, în casa iubirii, romantismului, copiilor, creativității. Posibil să apară o criză în viața afectivă, să se încheie o etapă sau poate culegi roadele unor demersuri, a unor declarații. Tot pe 18 ianuarie are loc și revenirea lui Uranus, planeta schimbărilor, la mișcarea directă, prin zodia Taur, prin sectorul comunicării și gândirii, astfel, vei avea o gândire mai clară și vei comunica mult mai ușor.

Pe 24 ianuarie, Marte, planeta acțiunii, își face intrarea în Capricorn, pe sectorul proiectelor, vieții sociale și prietenilor, semn că ai parte de energie, determinare și inițiative pentru proiecte pe termen lung. Urmat de către Venus, din 29 ianuarie, care revine la mișcarea directă, prin același sector, micul benefic te-a ajutat să-ți reevaluezi proiectele profesionale și acum poți lua decizii fără să risți să te răzgândești. Finalul lunii îți poate aduce o reconfigurare a traseului profesional.