Horoscopul lunii mai 2023. Racii devin cuceritori și pasionali, Fecioarele ar putea relua o poveste de amor cu cineva din trecut

Horoscop Berbec luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Berbec preocupări pentru viața de familie, sfera financiară a banilor pe care îi câștigă de la serviciu sau din alte surse decât salariile, dar și pentru sfera sentimentală.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează în sectorul intereselor financiare, a moștenirilor, resurselor comune cu partenerul, dar și-n sectorul transformărilor profunde, intimității și încrederii reciproce și anunță încheierea unor etape sau culegerea roadelor. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și evenimente neașteptate în planul financiar, dar și oportunități de a face o schimbare în planul vieții de familie. Berbecii vor avea revelații în legătură cu anumite aspecte din viața lor.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat situația financiară.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an și va aduce oportunități financiare de la serviciu sau din alte activități extraprofesiomnale. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi privind administrarea finanțelor obținute din muncă.

Cu Marte, guvernatorul Berbecilor, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul iubirii, fericirii și aventurilor romantice, nativii devin cuceritori, flirtează mai mult și au curajul să treacă la acțiune dacă sunt interesați de cineva.

Din punct de vedere profesional, din a doua jumătate a lunii, Jupiter în tranzit prin zodia Taur formează un aspect conflictual cu Pluton din zodia Vărsător, din sectorul proiectelor de viitor și relațiilor de prietenie, vieții sociale. Se pot acutiza niște situații tensionate, așa că recomandarea astrelor este ca Berbecii să aibă grijă cum gestionează o criză, care poate strica relațiile de prietenie sau cu cei cu care lucrează.

Horoscop Taur luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Taur preocupări pentru planurile personale de viață, relațiile de cuplu, relațiile profesionale, comunicarea și interacționarea cu familia și preocuparea pentru spațiul de locuit sau administrarea unor bunuri patrimoniale.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează în sectorul relațiilor, căsătoriei și parteneriatelor și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri relaționale sau profesionale. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, iar nativii pot avea discuții de clarificare cu partenerul de cuplu sau cu partenerii de afaceri.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai, și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat opțiunile în planul personal și profesional.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Este un moment favorabil unor noi începuturi, iar nativii au șansa să înceapă o relație nouă, o afacere, un job, o formă de învățământ, să-și schimbe casa. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi privind planurile personale de viață. Este un moment de afirmare, în care Taurii își pot seta obiective pentru următorul an, mai ales că Jupiter, marele benefic, îi va însoți.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul vieții de familie, Taurii vor fi preocupați de viața de cuplu și să reaprindă pasiunea. De asemenea, interesul pentru familie va fi prioritar. Atenție însă la tendința de a fi prea autoritari în familie și la conflicte care pot să apară în relația cu părinții sau cu alte rude!

Din punct de vedere profesional, din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul carierei și relațiilor cu șefii. Se pot acutiza niște situații tensionate, așa că recomandarea astrelor este ca nativii să aibă grijă cum gestionează o criză, care poate strica relațiile.

Horoscop Gemeni luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Gemeni preocupări pentru sfera profesională, interacționarea cu ceilalți, învățarea unor lucruri noi, trecut, frământările interioare, conștientizarea unor situații, care trebuie eliminate din viața lor pentru a merge înainte.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul muncii și sănătății și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri privind un proiect sau o activitate extraprofesională. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, evenimente neașteptate în planul profesional și financiar.

Mercur, guvernatorul nativilor, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat acțiunile din trecut și viața personală sau profesională. Unii dintre Gemeni au eliminat situațiile sau persoanele care îi opreau din evoluție.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul relațiilor, căsătoriei și parteneriatelor profesionale, Gemenii vor încerca să încheie o relație care nu mai funcționează, să se reechilibreze, să caute vindecare. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care îi îndeamnă pe nativi la un bilanț și la o revizuire a planurilor de viitor, la eliminarea tuturor situațiilor care îi țin în loc.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul comunicării, gândirii, opiniilor, informațiilor și învățării, Gemenii devin foarte direcți, leagă ușor relații și au energie în acumularea de informație. De asemenea, se activează casa deplasărilor și nativii sunt dornici de excursii, drumeții, socializare, iar o călătorie scurtă le poate deschide orizonturi noi.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul principiilor și credințelor. Posibil să apară unele situații neplăcute, care să le pună sub semnul întrebării anumite credințe. Unii nativi își vor schimba perspectiva asupra relațiilor sau căsătoriei.

Horoscop Rac luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Rac preocupări pentru planurile personale, relații, sfera sentimentală, relațiile de prietenie, proiectele de viitor și sfera financiară.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul fericirii, aventurilor romantice, copiilor, creativității și valorificării unui talent și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri în aceste domenii. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, evenimente neașteptate, apariția unui copil sau evenimente care să schimbe cursul vieții nativilor, mai ales că Luna este guvernatoarea nativilor Rac.

Din 7 mai, Venus, micul benefic, ajunge în casa personalității nativilor și operează în chip favorabil, le aduce farmec, se fac plăcuți, devin cuceritori și sunt mai pasionali.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat relațiile de prietenie și proiectele.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul casei muncii, marele benefic poate să aducă proiecte noi, o viață socială bogată, participarea la evenimente, lărgirea cercului de cunoștințe. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care deschide noi etape în planul relațiilor de prietenie, privind proiectele de viitor și activitățile de pe urma exercitării profesiei.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul financiar, Racii vor fi determinați să-și mărească veniturile, își vor cere drepturile și vor caută să obțină cât mai multe beneficii financiare. De asemenea, Marte le va aduce susținere și câștigarea stimei de sine.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul intereselor financiare, semn că s-ar putea să apară unele discuții legate de administrarea unor fonduri financiare, returnarea unei datorii sau recuperarea unor sume de bani împrumutate unor prieteni. Totodată, Racii vor începe demersurile pentru accesarea unui credit.

Horoscop Leu luna aprilie 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Leu preocupări pentru sfera profesională, relațiile de prietenie, viața de familie, spațiul de locuit, proiectele personale de viață, trecutul și eliberarea de unele scheme care îi țin în loc să progreseze.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul vieții de familie, locuinței, patrimoniului și relațiilor cu părinții și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri locative sau care privesc viața de familie. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, evenimente neașteptate în planul familial. De asemenea, este posibil ca unele evenimente să aibă un impact emoțional.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat activitatea profesională.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Marele benefic aduce oportunități de dezvoltare din punct de vedere profesional, obținerea unei funcții sau a unei poziții într-o echipă nouă. Jupiter poate aduce succes într-un demers care are legătură cu străinătatea sau valorificarea unui talent. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi și deschiderea unei noi etape profesionale. Următoarele două săptămâni sunt importante pentru setarea unor obiective profesionale.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul personalității, nativii vor avea energie, au susținere astrală să se pună în lumina reflectoarelor. Recomandarea astrelor este să folosească constructiv energia planetei acțiunii și să evite să intre în conflicte.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul relațiilor, semn că s-ar putea să apară unele conflicte sau tensiuni în relațiile parteneriale, profesionale.

Horoscop Fecioară luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Fecioară preocupări pentru perfecționarea profesională, călătorii în străinătate, principii și credințe, proiecte de viitor, comunicarea și interacționarea cu ceilalți, învățarea unor lucruri noi.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul comunicării, învățării, cunoștințelor și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri privind un curs, proiect educațional și acumularea de cunoștințe. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă răsturnări de situație, evenimente neașteptate în planul informațiilor, vești surpriză, care ar putea să schimbe cursul unor evenimente în relațiile de prietenie sau privind planurile de viitor.

Mercur, guvernatorul nativilor, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat credințele și principiile, au rezolvat chestiuni birocratice și au clarificat anumite aspecte cu persoane din străinătate.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul casei familiei, este posibil ca marele benefic să aducă oportunități de dezvoltare profesională, lărgirea orizonturilor într-o călătorie, care să le schimbe principiile și credințele, dar și perspectiva asupra vieții. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi etape în planul direcției profesionale, principiilor și sistemului educațional.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul asociat subconștientului, izolării, frământărilor interioare, Fecioarele își vor redirecționa energia spre interior și se pot confrunta cu tot felul de trăiri emoționale. De asemenea, nativii pot relua acțiuni lăsate neterminate, iar în planul sentimental este posibil să revină cineva din trecut cu care să înceapă o relație pasională.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, din casa principiilor, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul muncii și sănătății. Urmează o perioadă în care nativii se pot confrunta cu viziuni diferite față de cele ale colegilor sau șefilor, iar dacă primesc oferte de job, acestea trebuie să fie în acord cu principiile lor.

Horoscop Balanță luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Balanță preocupări pentru relațiile de prietenie, sfera sentimentală, carieră, sfera financiară, călătoriile și perfecționarea profesională.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul financiar, al banilor pe care nativii îi câștigă din muncă sau din alte activități extraprofesionale și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri privind semnarea unor contracte sau obținerea unor beneficii. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, evenimente neașteptate în planul socio-profesional.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai, și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat situația financiară, în special a banilor deținuți la comun cu partenerul de cuplu, datoriile, dar și clarificarea unor chestiuni relaționale, intime.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul casei comunicării, marele benefic aduce oportunități financiare de dezvoltare prin negocieri, prin parteneri de afaceri sau din alte surse de venit decât salariile. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în planul financiar. Următoarele două săptămâni sunt importante pentru setarea unor obiective financiare sau rezolvarea unui context financiar.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul prietenilor și vieții sociale, urmează o perioadă în care nativii își vor lărgi cercul de cunoscuți și vor încheia contracte și parteneriate noi. De asemenea, nativii pot intra în cercuri sociale sau pot lansa proiecte de grup.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, din sectorul financiar/intim, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul speculațiilor financiare și aventurilor sentimentale, semn că nativii trebuie să aibă grijă la ce acțiuni inițiază și-n planul financiar și-n cel sentimental.

Horoscop Scorpion luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Scorpion preocupări pentru proiectele personale de viață, carieră, imaginea și reputația, relațiile cu străinătatea, relațiile, casătoria, parteneriatele profesionale și asocierile, sectorul financiar al banilor deținuți la comun cu partenerul și sectorul intim.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul identității și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri în planul personal sau profesional. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, evenimente neașteptate privind direcția profesională, perspectiva asupra vieții, principiile, sistemul educațional și relațiile cu străinătatea.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai, și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat relațiile de cuplu și cele profesionale.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul casei financiare, dar și a stimei de sine, a valorilor, marele benefic aduce oportunități de dezvoltare prin partener sau prin partenerii de afaceri. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în planul relațional, al căsătoriei sau asocierilor profesionale. Următoarele două săptămâni sunt importante pentru setarea unor obiective noi.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul carierei, imaginii, reputației profesionale și străinătății, urmează o perioadă în care Scorpionii vor fi determinați să se afirme, să rezolve un context profesional.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, din casa relațiilor, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul vieții de familie și spațiului locativ, semn că vor exista tensiuni și conflicte cu partenerul de cuplu privind decizii legate de administrarea unor bunuri, o mutare sau o tranzacție imobiliară.

Horoscop Săgetător luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Săgetător preocupări pentru situația financiară, profesională, privind sarcinile de muncă, starea de sănătate, sistemul educațional, relația cu străinătatea.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul subconștientului, izolării, introspecției și trecutului și anunță încheieri de etape. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, evenimente neașteptate și o revelație, care să îi îndemne pe nativi la un bilanț, în urma unei crize apărute. Planul sănătății este și el activat, așa că va fi nevoie să se ocupe și de sănătate.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai, și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat activitatea profesională, relațiile cu colegii, contractele de muncă, programul de lucru și sarcinile.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul nativilor, va aduce oportunități de dezvoltare la locul de muncă, privind începerea unei activități independente. Pe fondul acesta astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi etape la serviciu și-n relațiile de natură profesională.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, nativii vor fi stimulați să studieze, să învețe, să-și lărgească orizonturile cunoașterii, să călătorească, să experimenteze.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, din casa muncii, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul comunicării. Relațiile de muncă vor fi afectate dacă nativii nu vor știi să gestioneze anumite situații.

Horoscop Capricorn luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Capricorn preocupări pentru sfera sentimentală, relațiile cu prietenii, relațiile, căsătoria, proiectele de viitor, sfera financiară, sectorul muncii și sănătății.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul proiectelor, planurilor de viitor, relațiilor de prietenie și grupurilor de apartenență și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri profesionale. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă surprize și răsturnări de situație, evenimente neașteptate într-o relație de prietenie, într-un proiect avut în desfășurare, dar și-n sfera sentimentală, pentru că este activată și axa iubirii.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai, și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat relațiile sentimentale sau cu persoanele dragi.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Marele benefic aduce oportunități de dezvoltare în planul iubirii, creativității, valorificării unei pasiuni, iar unii dintre nativi pot afla că vor deveni părinți. Pe fondul acestea astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță noi începuturi în planul iubirii, aventurilor romantice, copiilor și creativității.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul financiar și al intimității, nativii vor fi determinați să intre în posesia unor bani, să acceseze un credit, să returneze o datorie, să facă o investiție sau să administreze cât mai bine banii deținuți cu partenerul de cuplu. De asemenea, se intensifică și planul intim.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul financiar, semn că este de evitat să facă speculații financiare, pentru a nu avea pierderi.

Horoscop Vărsător luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Vărsător preocupări pentru viața de familie, administrarea unor bunuri imobiliare, cariera, imaginea și reputația profesională, relația de cuplu, căsătoria și asocierile profesionale.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul carierei și ambițiilor profesionale și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri privind obținerea unei funcții, preluarea unui proiect sau conducerea unei echipe. Eclipsa de Lună, care o însoțește, poate să aducă răsturnări de situație, evenimente neașteptate în planul conducerii firmei unde lucrează, dar și în direcția profesională.

Mercur, planeta comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai, și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat relațiile de familie, în special cu părinții și au rezolvat o serie de chestiuni birocratice.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul planurilor de viitor, va aduce oportunități de dezvoltare prin familie, cu ajutorul părinților. De asemenea, este posibil să-și schimbe casa, să înceapă o renovare, să-și mărească familia, să obțină niște beneficii de pe urma administrării unui imobil. Pe fondul acestea astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță etape noi în planul vieții de familie și-n relațiile cu părinții.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul relațiilor, căsătoriei și parteneriatelor profesionale, Vărsătorii pot deveni conflictuali cu partenerul. Pe de altă parte, cei singuri pot traversa o perioadă în care să trăiască momente intense, dacă încep o relație. Din punct de vedere profesional Vărsătorii vor fi motivați să încheie colaborări/contracte noi.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul personalității, semn că pot să apară unele neînțelegeri cu familia, cu unii membrii, cu părinții, dacă nu reușesc să găsească căi comune de comunicare în ce privește un bun patrimonial.

Horoscop Pești luna mai 2023

Contextul astral al lunii mai le aduce nativilor Pești preocupări pentru studii, perfecționarea profesională, călătorii, schimburi de experiență, credințe, principii, interacționarea cu ceilalți, învățarea unor lucruri noi, viața de familie și sfera sentimentală.

Luna Plină din zodia Scorpion, din 5 mai, se formează pe sectorul perfecționării profesionale, direcției în viață, studiilor, călătoriilor și lărgirii orizonturilor prin cunoaștere, principiilor și anunță încheieri de etape sau culegerea roadelor unor demersuri privind pregătirea profesională, obținerea unei diplome, rezolvarea unor chestiuni birocratice. Eclipsa de Lună care o însoțește poate să aducă răsturnări de situație, evenimente neașteptate în aceste planuri, așa că nativii ar trebui să fie pregătiți facă față provocărilor.

Mercur, astrul comunicării, revine la mișcarea directă prin zodia Taur, din 15 mai, și încheie un ciclu de trei săptămâni, în care nativii și-au reevaluat modalitatea de comunicare și interacționare cu ceilalți, dar și tiparele de gândire, relațiile cu rudele.

Evenimentul astral al lunii este intrarea lui Jupiter, marele benefic, din 16 mai, în zodia Taur, pe care o va traversa timp de un an. Pentru că Jupiter este guvernatorul nativilor Pești, marele benefic aduce oportunități de dezvoltare prin învățare, cursuri, studiu personal, burse de studiu. Pe fondul acestea astral are loc Luna Nouă din zodia Taur, din 19 mai, care anunță etape noi într-un proces de învățare sau de interacționare cu ceilalți.

Cu Marte, planeta acțiunii, din 20 mai, în tranzit prin zodia Leu, prin sectorul muncii, Peștii vor avea energie să-și desfășoare sarcinile și rutina zilnică. Recomandarea astrelor este să folosească constructiv energia lui Marte, altfel, s-ar putea să se suprasolicite prea mult, dacă se implică în prea multe activități.

Din a doua jumătate a lunii, Jupiter, în tranzit prin zodia Taur, formează un aspect conflictual cu Pluton, din zodia Vărsător, din sectorul subconștientului, semn că revin anumite stări și frământări interioare, iar comunicarea poate avea de suferit.