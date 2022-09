Adela Popescu și Radu Vâlcan, surprinși de uraganul Fiona în Dominicană: “Un zgomot și o frică cumplite”

Adela Popescu se află în această perioadă în Republica Dominicană, acolo unde filmează alături de Cabral show-ul “Sunt celebru, scoate-mă de aici!”. Vedeta îi are alături și pe soțul Radu Vâlcan, dar și pe cei trei copii ai cuplului.

Radu Vâlcan a publicat un clip pe contul de socializare în care le arată internauților dezastrul provocat de Fiona.

“Noaptea trecută s-a întâmplat asta. Fiona, sub toate formele ei, a ajuns și aici, în Republica Dominicană, după prăpădul din Puerto Rico. Un zgomot și o frică cumplite. Noi…eu, @adela_popescu, @cabralibacka , @andreeaibacka, copiii nostri, suntem bine, dar aproape de toti ceilalți”, a scris soțul Adelei Popescu.

În urmă cu câteva ore, Radu a revenit cu noi vești din Dominicană.

“Pentru prima dată în viață am trăit senzațiile astea. Am mai zis-o într-o postare anterioară. Frici, panică, temeri. N-am făcut mai nimic. Doar ne-am baricadat și am așteptat " înfrigurați “ apariția soarelui. A apărut azi, au apărut și oameni, a apărut speranța. Oamenii sunt totul!”, a conchis Radu.

Fotografii: Instagram