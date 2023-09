Alina Ceușan, diva anului în online. Andreea Raicu a strălucit la gala Digital Divas 2023

Alina Ceușan (5 premii), Andreea Balaban (4 premii) și Andreea Raicu (două premii) au dominat ediția din acest an a evenimentului Digital Divas. Cele mai bune bloggerițe, femei influencer, vloggerițe și creatoare de conținut au urcat pe scena Palatului Bragadiru pentru a-și ridica premiile și a fi recompensate cu aplauze.

Alina Ceușan, The Digital Diva of the Year

Alina Ceușan a fost desemnată diva anului în online, pe baza voturilor admiratorilor și ale membrilor juriului de specialitate. Prezentatoarea emisiunii Love Island de la PRO TV a mai luat premii și la categoriile: Best Content Creator in Fashion & Beauty (locul 2), Best Brand Endorser, Best Fashion & Beauty Instagram Account (locul 1), Best Fashion & Beauty YouTube Channel (locul 2).

Cum s-au îmbrăcat divele la gala Digital Divas

Andreea Raicu a strălucit în rochia ei albastră extrem de scurtă, iar Alexia Eram a purtat o rochie obraznică, de culoare neagră, decupată pe picior. Vezi toate ținutele în GALERIA FOTO de mai jos!

Laureatele galei din acest an - lista câștigătoarelor

Best Blogger in Fashion & Beauty

Locul 3: Adina Necula

Locul 2: Laura Elena Duță (Mândră la Oglindă)

Locul 1: Alina Aliman

Best Health & Wellness Content Creator

Locul 3: Ela Crăciun

Locul 2: Carmen Brumă

Locul 1: Andreea Raicu

Best Travel & Fashion Content Creator

Locul 3: Roxana Ciuchilan (Prin Lume)

Locul 2: Marilu Dobrescu

Locul 1: Andreia Chiperi (HaiHuin2)

Best Lifestyle Content Creator

Locul 3: Diana Cosmin

Locul 3: Mara Coman

Locul 2: Ela Crăciun

Locul 1: Sonia Argint

Best Fashion Stylist in Social Media

Locul 3: Lucy Faur

Locul 1: Ovidiu Buta

Locul 2: Adriana Matei (hypewit)

Locul 2: Lica Popescu

Best Make-Up Artist in Social Media

Locul 3: Andra Manea

Locul 2: Ana Maria Burtea (Cucuta)

Locul 1: Alexandru Abagiu

Rising Stars in Fashion & Beauty on YouTube

Locul 3: Liz Tăutu

Locul 2: Daria Georgiana

Locul 1: Laura Elena Duță (Mândră la Oglindă)

Best Fashion & Beauty YouTube Channel

Locul 3: Anca Mădălina Popa

Locul 2: Alina Ceușan

Locul 1: Andreea Balaban

Rising Stars in Fashion & Beauty on TikTok

Locul 3: Bianca Ștefania

Locul 3: Cristiana Neagu

Locul 2: Ada Goiu

Locul 1: Roxana Maria

Best Fashion & Beauty TikTok Account

Locul 3: Irina Manea

Locul 3: Lorena Șerban

Locul 2: Valerie Lungu

Locul 1: Carmen Grebenișan

Rising Stars in Fashion & Beauty on Instagram

Locul 3: Ioana Taisia (Yoyo)

Locul 3: Ștefania Olariu

Locul 2: Ada Ciortea

Locul 1: Laura Maier

Best Fashion & Beauty Instagram Account

Locul 3: Ioana Grama

Locul 3: Alexia Eram

Locul 2: Irina Manea

Locul 1: Alina Ceușan

Best Male Content Creator in Fashion & Lifestyle

Locul 3: Cătălin Ionuț

Locul 3: Louis Florea

Locul 2: Alecsandru Dunaev

Locul 1: Emil Rengle

Best Brand Endorser

Alina Ceușan

Andreea Balaban

Most Active Content Creator

Locul 3: Eea Ikeda

Locul 3: Anca Mădălina Popa

Locul 2: Denisa Sima

Locul 1: Gabriela Atanasov

Best Content Creator in Fashion & Beauty

Locul 3: Cesima Nechifor

Locul 3: Sînziana Iacob

Locul 2: Alina Ceușan

Locul 1: Andreea Balaban

Best Celebrity Content Creator

Delia

Most Active Content Creator for Social Causes

Eli Neicut

Special Award

Bunica din Chinteni

People's Choice Award

Andreea Balaban

Digital Divas Excellence Award

Andreea Raicu

The Digital Diva of the Year

Alina Ceușan

Fotografii: Instagram

