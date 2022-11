Andreea Bănică, indignată de atitudinea oamenilor după o vizită în parc. Ce a pățit artista: “Ce nervi am!”

Artista a ieșit să se relaxeze și l-a dus pe Noah la un loc de joacă din Capitală. Andreea a fost enervată la culme de o doamnă care își plimba patrupedul prin parc.

“Eram și eu fericită cu copilul în parc și am călcat într-un c****. Măi fraților, băi nu vă mai lăsați câini să facă c*** așa, luați pungă, măturică, ceva, orice și adunați-va rahații. Mi-am luat converși noi și am călcat în c***. Superb! Ideal!”, a spus Andreea Bănică într-un filmuleț postat la InstaStories.

“Priviți și voi! Ce se întâmplă la locul de joacă și nu numai! Nu ai cum. Ce nervi am, oare de ce în alte țări oamenii pot fi civilizați? Ce pot să mai spun? Sunt fără cuvinte...Pe de altă parte, facem fițe în hoteluri și restaurante, însă umblăm prin rahați! Doamnă, sunteți un exemplu, zău!”, a adăugat Andreea Bănică.

Andreea a postat și câteva filmulețe adorabile cu Noah, mezinul familiei. “Da, iubire! Măcar tu ești fericit că ești curat! Încă! Încă nu ai călcat în nimic”, a glumit Andreea.

Andreea Bănică este căsătorită din anul 2008 cu Lucian Mitrea. Cei doi au o fiică, pe nume Sofia, și băiețelul Noah. În noiembrie, micuțul va împlini 6 ani.

Fotografii: Instagram