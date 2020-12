LaPrimulBebe a strâns 354.000 € în campania #VreauSăContez, pentru renovarea secției Pediatrie a spitalului din Câmpulung

Acolo se lovește de o realitate cruntă, care nu este străină multor spitale din România anului 2020: mobilier vechi, din fier ruginit, un pat acoperit cu o lenjerie cândva albă, devenită acum gri și franjurată, un vas de toaletă fără colac, într-o cămăruță mică și meschină, care amintește mai degrabă de o celulă decât de o cameră de spital în care un bebeluș trebuie să fie îngrijit.

„Aveam senzația că privesc o poză de dinainte de '89 cu orfelinate. Mi se părea ireal de urât, rece, trist, nesigur și nefuncțional. M-am simțit neajutorată, neputincioasă și trădată. Trădată de o țară în care tot ce făcusem era să muncesc. Și la ce bun? O țară în care mi-aș fi dorit să contez, nu să fiu batjocorită și umilită” sunt cuvintele îndurerate ale mamei. Așa începe povestea campaniei umanitare #VreauSăContez: cu o scrisoare plină de amărăciune și neputință pe care această mamă a trimis-o către Asociația LaPrimulBebe, asemenea unui strigăt de ajutor, dar și de revoltă.

Campania a mobilizat mamele din comunitate, dar și persoane publice

Iar la final de an, comunitatea LaPrimulBebe și-a unit forțele încă o dată pentru misiunea de a aduce o rază de lumină în viețile a peste 25.000 de copii din Câmpulung și din orașele apropiate, care au nevoie de o secție de Pediatrie modernă în spitalul din Câmpulung. Campania umanitară #VreauSăContez organizată de Asociația LaPrimulBebe a mobilizat încă o dată nu numai mamele din comunitate, ci și persoane publice care au ales să susțină acest demers, printre care Cristian Hoștiuc, Elena Lasconi, Mihaela Noroc, Liana Stanciu, Bere Gratis, Alec Blenche, Ada Galeș, The Motans, Echipa emisiunii „România, Te Iubesc!” de la Pro TV, Alina Tănasă, echipa Alist Magazine By Andreea Esca, Marius Chivu, Neti Sandu, Kira Hagi, Antoneta Galeș (Tony Mott). Astfel, în luna noiembrie, în urma celor 13.900 de licitații la care au participat 21.700 persoane, în numai 6 zile de campanie LaPrimulBebe a reușit să strângă suma de 354.000 de euro necesară renovării secției de Pediatrie a spitalului din Câmpulung.

Atena Boca, fondatoare LaPrimulBebe

„Da, din păcate și din fericire, ne propunem să refacem o nouă secție. Pentru că realitatea noastră, a mamelor din România, este că atunci când se îmbolnăvesc, copiii noștri sunt îngrijiți în spitale nerenovate de 40 de ani. Iar spitalele private nu sunt echipate pentru a tratata urgențe, asta în cazul în care un spital privat există în orașul nostru. În Câmpulung nu există. Trăim într-o țară în care am ajuns să ne minunăm atunci când găsim curățenie sau condiții normale în spitale. Ne-am obișnuit, am acceptat și ne-am resemnat cu mizerie, condiții deplorabile, servicii proaste. Putem să așteptăm aceste modernizări de spitale, însă în anii în care le așteptăm de la alții, nouă ne mor copiii în ele. Secțiile de pediatrie, de neonatologie, maternitățile și terapiile intensive neo-natale, spre care noi împreună cu mamele din comunitatea LaPrimulBebe ne îndreptăm atenția de ani deja, vor duce, sperăm noi cât de curând, la un grad de conștientizare mai mare în rândul oamenilor și al autorităților. Că merităm, că este nevoie, că este o obligație. Campaniile noastre sunt campanii manifest la vizibilitate. Vrem să contăm! Mamele care au început să își refacă singure spitalele pentru copiii lor devin o voce tot mai puternică. De neignorat”, spune Atena Boca, fondatoarea Asociației LaPrimulBebe.

Cu banii strânși se vor renova 10 saloane ale secției de Pediatrie din spitalul Câmpulung

Cu cei 354.000 de euro, vor fi renovate cele 10 saloane ale secției de Pediatrie din spitalul Câmpulung, 2 holuri, 6 băi, biberoneria și sălile de depozitare pentru necesar saloane, vor fi aduse 50 de paturi noi pentru copii și însoțitori și mobilier modern. Mozaicul va fi inlocuit cu pvc medical adaptat prezentului, ușile vor fi înlocuite cu unele de uz spitalicesc moderne și sigure. Pentru ca ân aceste saloane nicio mamă să nu mai simtă frică, umilință, dezumanizare, iar acest loc să devină unul în care pacienți și medici deopotrivă se simtă valorizați.

Aceasta nu este singura secție de pediatrie renovată datorită eforturilor Asociației LaPrimulBebe. La începutul acestui an echipa Atenei Boca a renovat integral secția Pediatrie a Spitalului Moreni cu 273.000 de euro strânși în urma campaniei umanitare #VremOm. Asociația LaPrimulBebe a reușit să strângă în cadrul campaniilor umanitare pe care le-a demarat de-a lungul anilor peste 2 milioane de euro, bani cu care au fost dotate cu aparatură esențială maternități cu grad mare de prematuritate în București, Iași, Galați, Brașov, Sibiu, Cluj, Ploiești, secția de terapie intensivă nou-născuți Marie Curie a fost dotată cu un sistem performant de supra-avertizare care scade mortalitatea semnificativ, secția de pediatrie Moreni a fost integral renovată, lucrările pentru refacerea secției de neo-natologie Vâlcea sunt în plină desfășurare, laboratorul de oncologie pediatrică Louis Țurcanu Timișoara a fost reabilitat și un etaj a fost amenajat în refugiul părinților cu copii bolnavi de cancer de la MagicHome.

LaPrimulBebe, cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame din România

LaPrimulBebe este deja o mișcare amplă în România, una menită să pună reflectorul pe importanța rolului mamelor în viața copiilor lor, dar mai ales în societatea care va fi condusa nu peste mulți ani de acești copii. LaPrimulBebe, cea mai mare comunitate de sprijin pentru mame din România, numără peste 160.000 de membri și 23 de filiale în toată țara. Este singura comunitate din România premiata de Facebook USA, prin bursa Facebook Community Leadership Program 2018 oferită celor mai de impact 100 de comunități din lume. Totodată, fondatoarea Atena Boca a fost prima româncă aleasă de curând de Facebook în Top 20 de femei cu impact din Europa, Africa și Middle East, femei pe care le celebrează în luna martie pentru ce aduc acestea în societate prin munca lor.