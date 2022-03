Cine era, de fapt, DJ-ul de la mitingul pro-război susținut de Vladimir Putin! Dezvăluiri incredibile

La acea vreme, multă vreme a vorbit despre discursul pe care l-a ținut Vladimir Putin, dar și despre geaca de 12.000 de euro pe care a purtat-o.

„Nu există dragoste mai mare decât atunci când cineva își dă sufletul său pentru prietenii săi. Vedem cum băieții noștri luptă și acționează eroic în această operațiune. Aceste cuvinte sunt din textele sfinte ale creștinismului, din ceea ce le este scump celor care mărturisesc aceste lucruri. Dar totul constă în faptul că sunt valori universale pentru toate popoarele, mai ales pentru poporul nostru. Dovadă este modul cum luptă băieții noștri, umăr la umăr, se ajută, se apără reciproc și, dacă este nevoie, ca pe propriul frate, îl apără cu propriul trup pe câmpul de luptă. Noi nu am avut așa unitate de foarte mult timp, așa se întâmplă că începutul operațiunii a coincis, pur și simplu, cu ziua de naștere a unuia dintre comandanții noștri sfinți, care nu a pierdut nicio bătălie. Luptele vor duce mereu la slava Rusiei. Așa să fie mereu, acum și pentru totdeauna”, a spus, printre altele, Vladimir Putin.

Acum, la aproximativ 10 zile de la eveniment, presa din întreaga lume a descoperit și cine a fost cu adevărat un DJ care a participat la evenimentul de pe stadionul Lujniki din Moscova și s-a aflat pe scenă alături de Vladimir Putin. Din câte se pare, bărbatul este un fost membru al Serviciului Federal de Securitate, ceea ce le dă apă la moară celor care afirmă că Vladimir Putin s-a temut pentru viața lui la miting și a purtat chiar și o vestă antiglonț.

In #Russia, a DJ at the #Luzhniki event was a member of the Presidential Regiment of the FSO of Russia.#Putin's fear reaches unbelievable heights. pic.twitter.com/33a13RcHSn