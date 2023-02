Cum arată fiica lui Kim Jong-Un, care i-ar putea urma la conducerea Coreei de Nord

Kim Ju Ae, fiica lui Kim Jong-Un, și-a făcut apariția la un eveniment al Armatei nord-coreene, un banchet dat de șeful statului la aniversarea a 75 de ani de la înființarea Forțelor armate ale Coreei de Nord.

Adolescenta, despre care se crede că are în jur de 12 ani, a stat la masă cu liderii și strategii militari ai lui Kim Jong-Un, încadrată de mama și tatăl ei.

Kim Jong-Un și-a mai dus fiica „pe teren”, în toamna anului trecut, la un eveniment de lansare a unui nou tip de rachetă balistică.

Câteva zile mai târziu, la 27 noiembrie 2022, fata a fost de față la lansarea rachetei Hwasongpho-17, care a stârnit îngrijorare în rândul liderilor occidentali.

Aceștia cred că aparițiile publice ale fiicei lui Kim Jong-Un au un singur scop, acela de a pregăti transferul de putere de la tată la fiică.

Despre viața personală a liderului de la Phenian se cunosc puține detalii. În 2020, soția lui Kim Jong-Un a dispărut misterios , iar zvonurile indicau că ea este bolnavă.

Analiștii occidentali cred că președintele nord-coreean are trei copii, două fete și un băiat. În plus, Kim Jong-Un are o soră , despre care se spune că îi ține locul când el este în incapacitate de a-și exercita funcția.

