Dezvăluirile dureroase ale unui jucător de baschet: „COVID-19 mi-a ucis șapte rude”

Baschetbalistul legitimat la Minnesota Timberwolves a afirmat în fața jurnaliștilor americani că din cauza coronavirusului și-a pierdut șapte membri ai familiei.

„COVID-19 mi-a ucis șapte rude! Am trecut prin multe în acest an, începând cu moartea mamei mele. Noaptea trecută am primit un telefon și eram anunțat că mi-a murit și unchiul. Simt că acest an m-a întărit! Am văzut atât de multe sicrie în ultimele șapte-opt luni... Am foarte multe rude care au avut coronavirus. Eu caut răspunsuri în continuare și încerc pe cât posibil să-i țin pe toți sănătoși. Este foarte multă responsabilitate pe umerii mei. Trebuie să-mi țin familia informată și să am grijă ca toți să rămână în viață”, a spus Karl-Anthony Towns.

Jucătorul de baschet a recunoscut însă îi va fi foarte greu să se concentreze la meciurile care vor urma, deoarece era obișnuit ca familia lui, în special mama lui, să se uite la meciurile lui atât de acasă, cât și din tribune.

Potrivit celor de la CNN, Karl-Anthony Towns a donat unui spital în luna martie aproximativ 100.000 de dolari, în speranța că medicii vor putea să învingă virusul ucigaș care a apărut pentru prima dată în Wuhan (China).

