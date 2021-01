Doctorul Virgil Musta este sigur că vom învinge pandemia de coronavirus: „Nu ne vom lăsa”

De câteva săptămâni, mai multe țări de pe tot globul au început să se vaccineze împotriva COVID-19, iar experții afirmă că acesta este primul pas pentru a reuși să învingem pandemia.

Inclusiv doctorul român Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, a afirmat pentru jurnaliștii de la Timiș Online că vom învinge pandemia, dacă vom fi uniți împotriva virusului.

Iată ce a spus doctorul Virgil Musta:

„Nu aș spune că trăim aproape de un an cu virusul SARS-CoV-2, ci mai degrabă că suntem în război de un an cu acest virus parșiv și ucigaș. Încă nu ne cunoaștem foarte bine, permanent avem surprize, iar când am crezut în luna iunie că l-am biruit, a reînviat ca pasărea Phoenix și a devenit mai agresiv și puternic. Dar nici noi nu ne lăsăm. Vă spun dumneavoastră, ca să transmiteți comunității, printr-un articol la fel de inspirat, că vom învinge. Dar acest lucru nu-l putem face individual, ci numai împreună vom reuși. Și dacă toată lumea va fi convinsă de acest lucru, și dacă toată lumea va deveni responsabilă și va trage în aceeași direcție, virusul nu va avea nicio șansă să învingă. Vă cer doar responsabilitate și solidaritate, pentru a câștiga războiul, cu pierderi cât mai mici. Da, va exista un tratament. Sunt în cercetare și în studii clinice o serie de modalități terapeutice, unele inovatoare, pentru tratamentul acestei infecții. Eficiența lor o vom vedea, dar sunt convins că, în cel mai scurt timp, vom ține virusul și infecția sub control. Repet însă, dacă ne vaccinăm poate nu vom mai avea nevoie de aceste medicamente, și nu va mai trebui să cheltuim atât de mult cu tratamentul infecției Covid-19, mai ales pentru formele severe și cele critice de pe secția de terapie intensive. Dacă ne dorim cu adevărat, pandemia nu va mai ține mult. Dar pentru aceasta trebuie cu toții să acționăm în acest sens. Chiar dacă și în viitor ne vom mai întâlni cu acest virus, dacă vom ști și vom dori să ne consolidăm mijloacele de apărare nu ne va mai afecta ca acum. Vom avea infecții sporadice, asemănătoare infecției gripale, care, din când în când ne vor impacta, dar cu pierderi minime de vieți omenești. Vom putea invinge însă pandemia doar împreună”

