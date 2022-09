Dorian Popa a defilat pentru prima dată pe un podium de modă

Cu o tematică modernă, „Construction Couture” sau construirea modei în lumea modernă, pe parcursul celor două seri, cei 28 de designeri au impresionat publicul prin originalitatea ținutelor, prin spectacol, și prin versatilitatea momentelor. Tudor Halațiu, Felix Ramiro, Rodica Costea, Carolina Design sau Anca Dudaș sunt doar câteva nume care au fost prezente pe scenă cu colecțiile lor. Un podium de defilare imens, o armată de fotografi și cameramani care au făcut focus pe fiecare moment, decoruri superbe și lumini spectaculoase.

Organizat de Rodica Costea și prezentat de Cosmina Păsarin, evenimentul a avut ca de fiecare dată invitați speciali, precum celebra influenceriță Ana Morodan, Adelina Pestrițu, cântareața de muzică populară Olguța Berbec, iar surpriza evenimentului a fost Dorian Popa. Artistul cu milioane de urmăritori a fost model într-o prezentare de costume bărbătești super elegante, marca Felix Ramiro. „Rodica Costea este omul datorită căruia se întâmplă acest eveniment și nu pot decât să o felicit pentru tot. Este al doilea an în care particip. Anul trecut am fost în calitate de invitat, iar acum am urcat și pe scenă, pentru Felix Ramiro, o colecție de haine de lux, pentru bărbați. A fost o surpriza și pentru mine și m-am bucurat de primirea oamenilor”, a spus Dorian Popa.

A fost pentru prima oară când Dorian a urcat scenă în calitate de model și nu a avut emoții, ba, din contră, a defilat ca un adevărat manechin deși nu a făcut vreo repetiție înainte. Momentul lui Dorian Popa a avut loc în a doua seară și a încheiat a VII-a ediție Timișoara Fashion Week, fiind astfel o surpriză din partea organizatorilor. Mulțimea de spectatorii a aplaudat intens, iar finalul a fost unul apoteotic: un show de artificii a închis seara!

Vezi și: EXCLUSIV pe VOYO - „La Oraș” - O comedie blană în jungla urbană