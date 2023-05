Elena Udrea, mesaj din închisoare în contextul crizei din învățământ

Elena Udrea transmite săgeți către actuala putere, din pușcărie, pe care o taxează pentru cheltuielile uriașe cu întreținerea a „zeci de mii de oameni” din închisori. Fostul ministru al turismului susține că statul român nu respectă recomandările europene referitoare la instituirea de pedepse alternative detenției, cum sunt închisoarea cu suspendare, munca în folosul comunității, sancțiunile financiare și supravegherea electronică.

Elena Udrea, ea însăși încarcerată ca urmare a condamnării în dosarul „Gala Bute”, a susținut în repetate rânduri că statul ar trebui să îi permită executarea pedepsei în afara sistemului penitenciar. În postarea ei publică, Elena Udrea a făcut referire la criza din educație și la problemele profesorilor.

„În timp ce societatea fierbe din cauza lipsurilor și greutăților tot mai mari cu care toate categoriile sociale se confruntă, în timp ce profesorii protestează în stradă cu școlile închise, iar polițiștii și grefierii se pregătesc la rândul lor de greve, cerând creșterea veniturilor şi Guvernul nu știe de unde să acopere o gaură de 22 de miliarde în buget, statul își permite să țină pe bani foarte mulți zeci de mii de oameni în pușcării.

Costul lunar pentru un deținut este de 7.000 de ron, cât 3 salarii medii de profesor, sau 4 pensii normale”, scrie Elena Udrea pe contul ei de socializare.

Fosta politiciană a explicat că din cauza suprapopulării închisorilor din România, „mulți români, nu doar cei câțiva cunoscuți care sunt dați mereu la TV, aleg să-și execute pedepsele în celelalte țări europene care pun în practică recomandările instituțiilor UE”.

Elena Udrea susținea că e arestată ilegal , iar fiica ei trece prin traume de nedescris. La începutul acestui an, Udrea a explicat ce înseamnă semnul cu degetul dus la nas , care a făcut-o celebră.

Elena Udrea: 400 de milioane € pe an pentru deținuți

Fostul ministru al turismului susține că este greșit că statul român „preferă să țină zeci de mii de oameni în pușcării fără sa facă nimic” și să „cheltuie 400 de milioane de euro pe an cu aceștia, plus încă 120 de milioane de euro pe an pentru amenzile primite de la CEDO”, din cauza condițiilor improprii de detenție.

La finalul anului 2020, în închisorile din România se aflau 21.753 de persoane încarcerate, conform unui răspuns oficial primit de Europa Liberă din partea autorităților competente.

La nivelul acelui an, suma zilnică alocată de la buget pentru un deținut era de 232 de lei. Din acești bani erau asigurate cheltuielile cu personalul de pază, bunurile și serviciile de care beneficia deținutul și investițiile din sistemul penitenciar. Asta înseamnă un cost total pe an/deținut de aproximativ 84.705 de lei.

Însă, din această sumă, circa 88% o reprezentau cheltuielile de personal.

Fotografii: Agerpres/Facebook Elena Udrea

