EMAA, nominalizată la The Artist Awards: "Dacă trece pandemia în 2021, cred că va fi o explozie totală de creativitate"

EMAA e, fără doar și poate, unul dintre cei mai promițători artiști, Tocmai de aceea o vom vedea cântând la The Artist Awards, unde a fost și nominalizată. Chiar dacă este un an marcat de situații mai puțin favorabile, muzica și conținutul video au mers mai departe, s-au dezvoltat și au fost reinventate și adaptate noilor condiții. Astfel, The Artist Awards continuă, într-o variantă de show tv, care se va difuza pe 28 decembrie, la PRO TV.

Vor fi premiați artiștii câștigători ai categoriilor Best New Act, Best DJ/ Electronic/ Dance Act, Best trap act, Best Video, Best Song, Best Collaboration, Best Female, Best Male, Favorite Artist, Beauty Award, Content Creator of the year, Best TikTok și The Artist.

În exclusivitate pentru perfecte.ro, EMAA ne-a acordat și un interviu special.

După un 2020 atipic, ai urcat din nou pe scenă, însă de data aceasta fără publicul numeros cu care sunteți obișnuiți la concerte. Cum ți s-a părut experiența din acest an de la The Artist Awards?

Extrem de frumoasă și binevenită. Am încercat să îmi imaginez publicul acolo și să fac totul cu gândul la oameni. M-am bucurat mult să fiu prezentă alături de totț colegii mei și sunt cea mai recunoscătoare pentru invitație și nominalizare.

Cât de dor îți era să fii din nou pe scenă și să cânți în altă parte decât în studio?

Nespus de dor. Ăsta e motivul pentru care am făcut tot posibilul ca și albumul meu, Macii înfloresc iarna, să fie transpus live, sub formă de concert.

Cine crezi că merită premiul „Artistul anului”?

Nu mă pot opri la cineva anume. Olivia, pentru felul în care a reușit să își construiască întreaga comunitate, atât de organic. Killa Fonic, pentru toată complexitatea și diversul constant adus industriei. Roxen, pentru toate rezultatele și energia nouă cu care a venit. Toată lumea a muncit enorm oricum și merită cele mai sincere respecte.

În ciuda pandemiei, ai lansat câteva piese în acest an, dar și un album cu totul special. Este aceasta o alinare, ținând cont că toate concertele sunt anulate de luni de zile?

Evident. Nici nu știu să descriu cât de recunoscatoare sunt.

Cum ai caracteriza anul 2020 într-un singur cuvânt?

Delusional.

Ce așteptări ai de la 2021 și cum crezi că va fi noul an?

Dacă trece pandemia, cred că va fi o explozie totală de creativitate. Din toate părțile.

Cum și unde vei petrece Revelionul și Crăciunul?

Crăciunul acasă, cu ai mei. Revelionul e încă incert, foarte multe opțiuni. Habar n-am. :)

Caracterizează-te în trei cuvinte, te rugăm.

Haos frumos controlat. :)

Cum s-au schimbat viața ta și cariera ta după ce ai semnat cu Global Records?

Este de departe cea mai autentică experiență a mea. Global m-a primit cu brațele deschise în casă și a avut răbdare cu mine să mă “dezmeticesc", arătându-mi de la început toată încrederea. Am aterizat într-o lume de care m-am atașat necondiționat, cu artiști extrem de complecși și unici. Am compus mult, am învățat mult, m-am distrat și mai mult, am scos și un album. Eu am să fiu veșnic recunoscătoare pentru ce mi se întâmplă acum și promit să dau înapoi la fel.

FOTO: GLOBAL RECORDS