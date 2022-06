Ilie Năstase, poveste savuroasă! Ce a făcut într-o sală de bowling cu Prințul Albert de Monaco și cu o polițistă

Invitat la GSP Live, fostul jucător român de tenis a afirmat că îl cunoaște pe Prințul Albert de Monaco de pe vremea când acesta avea doar 12 ani, iar în trecut cei doi făceau multe lucruri împreună.

„Sunt prieten de foarte mult timp cu prințul Albert de Monaco. Avea 12 ani când ne-am cunoscut, era un copilaș. Juca și el puțin tenis, dar mai mult fotbal. Și acum e înnebunit după tenis. Vorbim mult la telefon, e un om extraordinar. Eram într-o noapte și am închis o sală de bowling. Ne păzea o polițistă afară, dar până la urmă am băgat-o în sală și-am jucat cu ea! A jucat cu noi... Dacă afla taică-su, ne bătea. Am mai fost la ei în castel, mai veneau și fete... Și-mi zicea mereu: «Dacă află tata, ne omoară pe amândoi»”, a spus Ilie Năstase.

Vezi și: Intrebarea Mesei Rotunde cu Alex Delea - Declarații de dragoste pentru o celebră actriță