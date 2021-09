INNA a strălucit pe covorul roșu la The Artist Awards 2021, unde a obținut două premii

În weekend, cei mai buni artiști din România au fost premiați la The Artist Awards 2021, eveniment desfășurat în Piața Mihai Viteazul din Craiova. INNA , Smiley, Irina Rimes, Alina Eremia, The Motans și Iuliana Beregoi au fost printre cei recompensați pentru munca lor.

Un moment mult așteptat de public a fost defilarea pe covorul roșu, iar INNA a captat toată atenția cu ținuta ei. Artista a purtat o rochie albă, decupată la nivelul coapsei, care i-a expus corpul și picioarele pline de tatuaje.

Iubitul ei, Deliric , a fost lângă ea la prezentarea oficială.

Și spectacolul de pe scenă a fost total. Printre cei care au cântat s-au numărat artiști pe care toată România îi recunoaște: Alina Eremia, AMI, Carla’s Dreams, EMAA, Florianrus, INNA, Irina Rimes, Iuliana Beregoi, Killa Fonic, Nicole Cherry, Olivia Addams și alții.

Cine sunt câștigătorii The Artist Awards 2021

The Artist Award – INNA

Best artist on digital – INNA

Audience award – Iuliana Beregoi

Beauty Award – Carmen Grebenișan

Best Ad Campaign of the Year – Prăjeli în Bucătăriei by lidl

Best Newcomer – Mara Ognean

Best Nonbranded tiktok campaign – #modabunelormaniere x Adelina Pestrițu

Content Creator of the Year – Selly

Content Creator of the Year u21 – Cezara Cristescu

Entertainer of the Year – Ionuț Rusu

Family & Parenting Award – Adela Popescu

Fashion Award – Alina Ceușan

Gamer of the Year – Cristi Munteanu

Instagrammer of the year – Irina Deaconescu

Online Entrepreneur of the year – Alina Ceușan

Podcast of the year – Fain & Simplu by Mihai Morar

Social Responsibility Award – Codin Maticiuc – Spitale publice pe bani privați

Sport & Fitness Award – Larisa Iordache

Tiktoker of the year – Claudisky

TV host award – Andreea Esca

Best Song – Carla’s Dreams – Simplu și Ușor

Best upcoming Artist – EMAA

Best Electronic/ Dance – DJ Project

Best Video – Antonia – Imi placi tu

The Female Artist – Irina Rimes

The Male Artist – Smiley

Best Collaboration – 3 Sud Est & Andra – Jumătatea mea mai bună

Best Producer – Viky Red

Best Pop – Rock – Voltaj

Best Urban Act – Killa Fonic

International Breakthrough – Minelli

Best Album – Alina Eremia – Deja Vu

Best Remixer – Dirty Nano

Best Live Act – The Motans

International Hitmaker – Alex Cotoi

Best artist on TikTok – Olivia Addams

New generation artist on radio – Iuliana Beregoi

Biggest impact on urban culture – Deliric

Urban influence award – CTC

Cel mai urmarit vloger - Selly

Cea mai ascultată piesă în România – 3 sud est x Andra – Jumătatea mea mai bună

Cea mai ascultată piesă la nivel internațional – Minelli – Rampampam.

