Jennifer Lopez, noi dezvăluiri despre relația cu Ben Affleck: “Nu mai vrem să repetăm greșelile din trecut”

Cei doi au hotărât să își reia relația după mai bine de două decenii de pauză. La momentul actual, cei doi par că trăiesc povestea lor de dragoste la maximum.

Cuplul se afișează peste tot! De la evenimente mari de gală, până la lansări de film sau apariții foto în diverse publicații consacrate.

Amândoi vorbesc cu deschidere publicului despre timpul petrecut împreună, reconstruindu-și astfel imaginea de cuplu stabil.

Recent, Jlo a acordat un interviu publicației People în care a mărturisit cu multă transparență că e foarte fericită să revină în relația cu Affleck:

”N-am fost niciodată mai bine, mă aflu într-un moment minunat al vieții mele. Mă simt foarte norocoasă, fericită și mândră că sunt cu el”, spune artista despre relația ei.

”E o poveste de dragoste minunată, care a primit o nouă șansă. Înainte, eram naivi și ne-am cam împotmolit pe parcursul relației, dar acum, ne-am dat seama cât suntem de fericiți și că nu mai vrem să repetăm greșelile din trecut. Acum suntem mai maturi, mai isteți, avem mai multă experiență, ne aflăm într-o altă etapă a vieții noastre, avem copii și trebuie să luăm în considerare toate aceste aspecte. Avem mare grijă de toate aceste lucruri pentru că trăim momente minunate împreună”, mărturisește artista.

”Sunt fericită și norocoasă să fiu într-o relație sănătoasă, vreau să fac tot ce pot s-o păstrez așa. Chiar merită! E foarte diferită de ce am trăit în urmă cu 20 de ani. Acum apreciez mai mult ceea ce am și mă bucur din plin de toate. Să întâlnești e cineva pe care să-l iubești din tot sufletul și să primești și a doua șansă – asta chiar e ceva mai rar întâlnit și e un lucru pe care trebuie să-l prețuiești, să-l apreciezi și să nu crezi că toate ți se cuvin pe lumea asta. Chiar cred că dragoste e mai presus de orice. Dragostea te face să uiți de egoism și te îndeamnă să vezi partea bună a lucrurilor, să fii mai optimist. O relație sănătoasă aduce numai lucruri bune, pentru toată lumea.”

Cât despre Ben, JLo nu ezită să spună: ”Sunt mândră de el. Sunt foarte mândră de bărbatul care a devenit, pe care l-am observat atât timp de la distanță. Suntem onești unul cu celălalt, afectuoși, sunt chestiuni esențiale între noi. Cred că se află într-un moment al vieții- ca și mine, de altfel – în care învață multe lucruri despre el însuși, când se acceptă, se simte bine cu el însuși pentru a putea avea o relație fericită și sănătoasă”, explică Jennifer Lopez.

”E tot ce am crezut că este și mi-am dorit să fie – omul, tatăl, partenerul. Îmi învăț copiii că dragostea adevărată există. Îmi doresc ca viitorul să fie la fel de plin de dragoste și de fericire, alături de copiii mei și de partenerul meu. Cred că toată lumea își dorește să fie fericită, să aibă alături pe cineva cu care să îmbătrânească, iar eu simt ca am obținut acest lucru”, afirmă în final diva.