Lady Gaga, despre scena intimă cu Salma Hayek scoasă din filmul “House of Gucci”

Actrița a susținut recent într-un interviu că există „și o altă față nevăzută” a filmului și că scena de sex a fost eliminată din film la finalul montajului, menționează publicația Pop Crave.

Potrivit lui Lady Gaga (35 de ani), scriptul inițial al filmului ar fi conținut și câteva ipostaze mai picante în care Patrizia - condamnată că a angajat un asasin pentru a-l ucide pe soțul ei, Maurizio, rol interpretat de actorul Adam Driver - „a dezvoltat o relație sexuală” cu mediumul spiritual Giuseppina „Pina” Auriemm, nimeni alta decât Salma Hayek (55 de ani).

Lady Gaga a vorbit deschis despre acest lucru și a povestit că „filmul conținea și această perspectivă care nu a reușit însă să ajungă pe marile ecrane - în care eu, Patrizia și Pina începem să ne simțim tot atrase una de cealaltă.” Vedeta a mai spus că nu cunoaște motivul pentru care scenele erotice au fost excluse din film.

Durata filmului ar putea fi un motiv, spun criticii de film. "House of Gucci" are un timp de rulare de 2 ore și 38 de minute, așa se explică, într-o oarecare măsură, excluderea scenei. Mai mult decât atât, regizorul filmului, celebrul Ridley Scott este cunoscut pentru astfel de “cut-uri” pe care le-a aplicat în trecut mai multor filme de renume precum: Alien, Blade Runner și Kingdom of Heaven.

Lady Gaga a mai povestit în cadrul interviului că și are o listă de actori preferați alături de care și-ar dori să joace.

„Sunt atât de mulți actori cu care mi-ar plăcea să lucrez... Al Pacino a fost cu siguranță unul dintre ei. Sunt foarte mândră să-l numesc prietenul meu. Am vrut să lucrez cu Jared [Leto]. Am vrut să lucrez cu Adam [Driver]. Am vrut să lucrez cu Jeremy Irons. Am vrut să lucrez cu Salma [Hayek]. Și, bineînțeles, acum vă întrebați cu cine aș mai vrea să joc? Trebuie să spun că Tom Hanks este unul dintre preferații mei. Chiar este unul dintre cei mai străluciți actori ai tuturor timpurilor”, a spus cu entuziasm Lady Gaga.

House of Gucci este un film de dramă polițist lansat în premiera pe 24 noiembrie 2021. Actori și vedete de mare calibru s-au alăturat peliculei printre care și românca Mădălina Ghenea, care a jucat rolul tinerei Sophia Loren.

