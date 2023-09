Laura Roșca (DJ Lalla), cauza morții. Ce au găsit legișitii în corpul artistei de 34 de ani

DJ Lalla a fost descoperită decedată pe plaja din Mamaia de un grup de sportivi care erau la alergare. Tânăra de 34 de ani, care activa ca DJ în cluburile din Capitală, era îmbrăcată sumar - un tricou și un slip.

Legiștii care au preluat trupul neînsuflețit al tinerei au stabilit că moartea sa a survenit prin înec, deoarece au descoperit apă și nisip în plămânii ai.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a afla dacă tânăra consumase alcool sau substanțe interzise.

Familia sa i-a ridicat trupul de la morga din Constanța, vineri, și l-a dus acasă, într-un coșciug alb. Artista va fi înmormântată în Turda.

Misterul din jurul morții Laurei Roșca

Conform unor surse din anchetă, citate de stirileprotv.ro, tânăra artistă a cunoscut un bărbat pe internet, în urmă cu o lună. Cu două zile înainte de moarte, DJ Lalla s-a întâlnit cu acest bărbat, pe Litoral. Chestionat de poliție, acesta a declarat că s-a trezit cu ea la ușă, după ce tânăra s-ar fi certat cu iubitul.

Joi dimineață, Laura Roșca a ieșit să vadă răsăritul la malul mării. În jurul orei 9:00, ea a fost decoperită decedată de un grup de sportivi.

„Am crezut că este un manechin și când m-am apropiat am văzut cadavrul și am sunat la 112. Speram să fie încă în viață când am sunat la 112, dar nu”, a declarat o martoră, pentru Știrile PRO TV.

În acest moment, anchetatorii iau în calcul două ipoteze: înecul accicental sau sinuciderea. Conform tatălui fetei, Laura Roșca se luptase recent cu depresia și fusese internată în urmă cu o lună.

Mama tinerei scria pe un grup de Facebook un mesaj disperat, care poate fi un indiciu prețios pentru anchetatori:

„Vă rog frumos să îmi recomandați un medic neurolog și un medic psihiatru care fac consultații la domiciliul pacientului, contra cost, în Turda. Vă mulțumesc!”, a scris femeia.

