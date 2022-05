Maria Aliohina, solista trupei Pussy Riot, a fugit din țara natală după ce i-a păcălit pe polițiștii ruși

Maria Aliohina se afla pe lista neagră a autorităților de la Kremlin, un adevărat „dușman al poporului”, după ce a incitat masele la revoltă.

În 2012, solista a fost arestată pentru huliganism, fiindcă a organizat un protest în interiorul unei catedrale din Moscova. Atunci a fost condamnată, alături de colegele ei de trupă, la doi ani de închisoare cu executare.

Cu toate acestea, cântărețele de la Pussy Riot au continuat să protesteze față de politica „pumnului în gură”, promovată de președintele Vladimir Putin. Astfel, în aprilie 2022, Maria Aliohina a fost plasată în arest la domiciliu pentru că a susținut protestele față de războiul din Ucraina.

Însă, solista a reușit să scape de poliție deghizată în livrator de mâncare la domiciliu. A părăsit Moscova și Rusia, cu ajutorul unui artist din Islanda, care i-a făcut rost de acte.

Cântăreața a ajuns în siguranță în Lituaia, unde a făcut primele declarații pentru ziarul The New York Times.

„Am fost foarte fericită că am reușit, pentru că a fost o lovitură neașteptată pentru autoritățile ruse. Încă nu înțeleg complet ce am făcut”, a spus artista, referitor la motivul reținerii sale.

„Nu cred că Rusia mai are dreptul să existe. Chiar și înainte, au existat întrebări despre cum este unită, prin ce valori este unită și încotro se îndreaptă. Dar acum nu cred că asta mai este o întrebare”, a concluzionat Maria Aliohina.

Fotografii: Getty Images

