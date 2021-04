Medicul Adina Alberts cere donații pe internet! Vedetele au ironizat-o imediat

După ce de-a lungul pandemiei de coronavirus a avut păreri total diferite față de cele ale altor medici sau de cele ale autorităților, acum doctorul a afirmat că vrea ca lumea să-i doneze bani pentru a se putea lupta în continuare cu sistemul care folosește bani publici.

„Nu am încetat niciodată lupta pentru viață, sănătate și adevăr. Am dorit să știți care sunt terapiile bune pentru combaterea pandemiei, care măsuri au fost exagerate sau chiar aberante. Ba mai mult, care măsuri nu au nici o legătură cu binele nostru și v-ar afecta sănătatea. Toate informațiile mele au venit întotdeauna cu documente solide și fapte, nu am inventat sau spus lucruri fără sens. Am supărat autoritățile cu dovezile pe care le-am promovat”, spune, printre altele, Adina Alberts.

Întregul mesaj poate fi citit mai jos:

Dragii mei, De anul trecut, de la începutul pandemiei, am făcut absolut tot ce mi-a stat în putință să ajut, să fiu... Publicată de Dr Adina Alberts pe Luni, 5 aprilie 2021

După ce această postare s-a viralizat, mai multe vedete au reacționat ironic, iar printre acestea se află și Dan Teodorescu, liderul trupei Taxi.

Dragii mei, De ani de zile visez pentru voi, dar acum sunt epuizat şi nu mai reuşesc să visez pe gratis. Orice donație... Publicată de Dan Teodorescu pe Marţi, 6 aprilie 2021

După ce postarea ei a apărut în toată presa și a văzut că este ironizată în spațiul public, Adina Alberts a mers la mai multe televiziuni de știri și a precizat că, dacă lumea ar fi știut de la început de toate efectele adverse ale vaccinului AstraZeneca, nimeni nu s-ar mai fi vaccinat.

„Am fost convocată de Colegiul Medicilor pentru niște opinii postate pe pagina mea de Facebook. E am descris la un moment dat, pur teoretic, mecanismele acestor trei vaccinuri. La vremea aceea nu se începuse încă vaccinarea cu AstraZeneca în UE, doar în Anglia era în stadiu incipient, deci nu aveai cum să știi ce se întâmplă. Daca s-ar fi știut, n-ar mai fi venit nimeni să se vaccineze. Astfel de riscuri sunt trecute și în prospectele vaccinurilor Pfeizer și Moderna. Eu am făcut mereu mari eforturi să prezint public aceste riscuri, dar am fost mereu blocată și discreditată”, a spus soția lui Viorel Cataramă.

foto: Agerpres

