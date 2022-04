Mesaje pentru binefăcători. Mamele din Ucraina, gesturi disperate pentru siguranța copiilor lor

Peste 4 milioane de copii, aproape jumătate din numărul total, din Ucraina au fost relocați de la începutul războiului din această țară, în vestul Ucrainei sau în state din Europa. Unii dintre ei vor rămâne orfani sau se vor pierde de părinții lor, motiv pentru adulți să apeleze la soluții disperate pentru a le asigura supraviețuirea.

În speranța că salvatorii le vor prelua copiii după ce ei nu vor mai fi, părinții inscripționează pe corpul celor mici datele personale ale acestora (nume, data nașterii, numele părinților) și un număr de telefon de contact, în cazul unei tragedii.

Iuliia Mendel, purtătoarea de cuvânt a președintelui Volodimir Zelenski , a distribuit pe Twitter fotografia unei fetițe care poartă acest gen de mesaj.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought "why didn't I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l