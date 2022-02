Mira, sexy la plajă într-un costum de baie decupat ce aproape că i-a lăsat sânii la vedere

Mira a cucerit pentru prima oară atenția publicului cu apariția ei de la „Românii au Talent”. De atunci, artista ne încântă constant cu melodiile pe care le lansează, una dintre cele mai noi fiind „Deziubeste-mă”, o colaborare cu Mario Fresh care a propulsat-o în topuri.

Pentru că muncește foarte mult, dar și pentru că iubește nespus de mult marea, Mira a vrut să plece de curând într-o bine meritată vacanță în Maldive. Cu toate acestea, înainte cu câteva zile de plecare, artista a fost nevoită să renunțe la planurile ei.

Testându-se PCR, Mira a fost depistată pozitiv la testul COVID-19, drept pentru care a rămas în izolare, anulând tot concediul.

Cântăreața a spus că nu prea se simțea în apele ei înainte de a face testul și că nu a dat prea multă atenție stării ei crezând că oboseala nu e un simptom al bolii. Din păcate, rezultatul testului PCR a arătat că ea era infectată cu COVID-19.

„Mă declar cel mai ghinionist om de pe planetă. Mâine, zburam spre Maldive și, bineînțeles că trebuia să fac PCR-ul. Și am făcut PCR-ul. Eu am simțit de câteva zile că nu sunt bine, că am avut frisoane, am avut stări febrile. Mi-am făcut patru teste rapide și toate negative și mă tot rugam la Dumnezeu să nu fie, să nu fie. Care erau șansele?! Deși simțeam că e altceva, că mă simt dubios. Am dormit o zi întreagă și noapte. Și când am primit telefonul de la clinică să îmi zică da, detectat pozitiv, creierul refuza să accepte asta. N-am făcut Covid în doi ani de când e pandemia asta. Putea să mă lovească în orice moment. M-a lovit de toți banii. Nu mai pot, îmi vine să plâng”, mărturisea la acea vreme Mira pe Instagram.

După ce a ieșit din carantină, cântăreața și-a reluat planul de vacanță și a reușit rapid să plece în Maldive. Încâ din primele zile, artista și-a flatat fanii cu o serie de poze în care a purtat mai multe costume de baie extrem de sexy.

Mira #Divina și-a etalat formele și și-a tachinat admiratorii cu fotografii provocatoare de pe plajă și din apa scritalină, întrebându-i unde s-ar “teleporta” dacă ar avea această superputere. Mulți dintre admiratori au fost recunoscut rapid că ar vrea să ajungă într-o clipită lângă ea pe nisipul fierbinte, felicitând, totodată, și fotograful pentru cadrele extrem de reușite.

Pe lângă pozele la plajă, Mira și-a amețit fanii și cu câteva cadre sub apă ce au lăsat la vedere câteva ipostaze extrem de sexy cu aceasta.

Foto: Facebook Mira