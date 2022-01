Novak Djokovic ar putea ajunge la pușcărie pentru 12 luni! Sârbul a recunoscut că a mințit

După ce a prezentat o adeverință potrivit căreia a avut COVID-19 în luna decembrie, sârbul tot nu a fost lăsat să se antreneze, pe motiv că adeverința este falsă. Și, mai mult decât atât, a fost acuzat și că a mințit atunci când a completat formularul de intrare în țară și a afirmat că nu a călătorit în nicio altă țară în afară de Serbia și Australia în ultimele 14 zile.

Din păcate pentru Novak Djokovic, mai multe filmulețe postate în mediul online îl arată în Spania, la Marbella, în timp ce se antrena, semn că nu s-a aflat doar în Australia și în Serbia în ultimele 14 zile.

Sportivul a venit însă acum cu explicații:

„Vreau să vorbesc despre dezinformarea continuă apărută în ultimele zile legată de activitățile și evenimentele la care am participat după ce am fost testat pozitiv cu COVID-19.

Există informații false care trebuie corectate, în special pentru a atenua îngrijorările comunității cauzate de prezența mea în Australia și pentru a adresa probleme care îmi afectează familia.

Vreau să vă asigur că am încercat să păstrez siguranța tuturor și să mă conformez obligațiilor.

Am fost la un meci de baschet, în Belgrad, pe 14 decembrie, după care am aflat că mai mulți oameni care au participat au fost testați pozitiv. Chiar dacă nu am avut simptome de COVID-19, am făcut un test rapid pe 16 decembrie, iar rezultatul a fost negativ.

Pentru a fi sigur, am făcut și un test oficial și aprobat PCR în aceeași zi. În următoarea zi, am fost la un eveniment de tenis în Belgrad pentru a-i premia pe copii și am făcut un test rapid înainte, care a fost, la fel, negativ.

Eram asimptomatic, mă simțeam bine, și încă nu primisem rezultatul pozitiv al testului PCR, pe care l-am primit seara.

A doua zi, pe 18 decembrie, eram la centrul meu de tenis din Belgrad pentru a acordat un interviu publicației L'Equipe și a face o ședință foto, pe care le promisesem de mult timp.

Am anulat toate celelalte evenimente, în afară de interviul pentru L'Equipe. M-am simțit obligat să merg la interviu, pentru că nu am vrut să-i dezamăgesc pe jurnaliști. Am respectat distanța socială și am purtat mască tot timpul, în afară de momentele în care am făcut poze.

După interviu, m-am izolat. Acum, când mă gândesc, înțeleg că a fost o greșeală de judecată și sunt de acord că trebuia să reprogramez interviul.

În ceea ce privește declarația mea de călătorit, ea a fost completată de echipa mea, așa cum le-a spus și celor de la Imigrări când am ajuns, agentul meu chiar și-a prezentat scuzele pentru greșeala asta, anume că a bifat căsuța greșita la întrebarea despre călătoriile precedente.

Este o eroare umană și, cu siguranță, nu intenționată. Trăim în vremuri grele, într-o pandemie, și, în unele momente, astfel de erori pot apărea. Astăzi, echipa mea i-a oferit Guvernului Australiei informații suplimentare pentru a clarifica această speță.

Am simțit că este important să clarific aceste aspecte și nu voi mai face niciun alt comentariu în legătură din respect pentru Guvernul Australiei.

A fost mereu o onoare să joc la Australian Open, turneu care este foarte iubit de jucători, fani și de comunități peste tot în lume și vrea să am șansa să joc împotriva celor mai buni jucători ai lumii și în fața unuia dintre cele mai bune publicuri din lume”

