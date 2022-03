O bătrânică din Ucraina ar fi ucis opt soldați ruși după ce le-ar fi dat plăcinte otrăvite

Informația s-a viralizat rapid în mediul online după ce pe YouTube a apărut o discuție care ar fi avut loc între un soldat rus și iubita lui, dialog care ar fi fost interceptat de serviciile secrete ucrainene.

În timpul discuției, iubita militarului îi spune acestuia că în presa din Rusia sunt prezentate informații potrivit cărora ucrainenii îi așteaptă cu mâncare pe ruși, iar bunicuțele plâng de fericire când îi văd pe aceștia. Însă soldatul îi spune acesteia că informațiile din presa rusă sunt false și că mulți camarazi au murit pe câmpul de luptă: „Am fost abandonați, nu am primit nimic. Întreaga divizie a fost distrusă! Am rămas fără alimente, nu mai avem ce să mâncăm. Ieri, am furat o rață. Dacă ajungem să furăm din magazine, luăm țigările. Furăm mâncarea, pentru că aici nu avem nimic, murim de foame. O bunicuță ne-a dat plăcinte și 8 soldați au murit. S-au întors acasă în coșciug! I-a otrăvit”.

#UkrainianVictory

Russian occupiers expected Ukrainians to welcome them with bread and salt

In fact, Ukrainian granny welcomed them with homemade cakes. Poisoned. She killed 8 occupiers

Source: phone call intercepted by Security Service of Ukraine