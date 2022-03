O femeie de 77 de ani a fost arestată în Rusia pentru că a participat la prostele anti-Putin

Însă, dacă pe tot globul astfel de proteste sunt întâmpinate cu aplauze, în Rusia autoritățile îi așteaptă pe protestatari cu... cătușe! Potrivit jurnaliștilor de la Daily Mail, Yelena Osipova, o bătrânică de 77 de ani care protesta în Sankt Petersburg, a fost arestată de polițiștii ruși.

Pensioner 'who survived the Siege of Leningrad' is arrested by Kremlin goons for opposing Ukraine invasion

