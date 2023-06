Prințesa Diana ar fi împlinit vârsta de 62 de ani. Imagini rare cu Lady Di, realizate cu o lună înainte de a muri

Moartea Prințesei Diana a șocat întreaga planetă și a îndoliat o națiune întreagă. Pe 1 iulie, admiratorii săi o vor sărbători din nou, fiindcă Lady Di ar fi împlinit 62 de ani.

Cei mai mulți vor dori să și-o amintească mereu tânără, cu zâmbetul acela cald pe buze, aparent lipsită de orice griji. Imagini mai puțin cunoscute din trecutul prințesei ne-o înfățișează pe Lady Di în vacanță, în Saint Tropez, alături de iubitul ei de atunci, Dodi Al Fayed.

Diana apare în costum de baie, la plajă, cu o lună înainte de a muri în dramaticul accident din Paris. Vezi mai multe poze în GALERIA FOTO de mai jos!

Mulți se întreabă cum ar fi arătat azi cea care a impresionat cu simplitatea ei.

Prințesa Diana ar fi împlinit vârsta de 62 de ani

Prințesa Diana s-a născut la 1 iulie 1961 în Sandringham, Norfolk. A fost al patrulea copil dintre cei cinci ai lui John Spencer, viconte Althorp, și ai soției sale, Frances Spencer.

Familia sa a avut legături strânse cu Familia Regală Britanică, așa că intrarea Dianei în Casa Regală a fost considerată firească. Însă, Diana a fost martoră la divorțul părinților ei încă din copilărie. Părăsită de mamă, viitoarea Prințesă Diana a preluat acest rol pentru fratele mai mic, Charles Spencer.

Un fotograf care a utilizat o aplicație cu Inteligență Artificială a dezvăluit cum ar fi arătat azi Prințesa Diana. Alper Yesiltas a stârnit un interes imens când a lansat proiectul As if nothing happened (Ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat), prin care a adus în actualitate personalități care au murit devreme.

Moartea tragică a lui Lady Di

Prințesa Diana a murit la 31 august 1997, după ce autoturismul în care gonea alături de iubitul ei s-a izbit de pilonul podului Pont de l’Alma din Paris. Cei doi fugeau de paparazzi, iar șoferul limuzinei a pierdut controlul volanului.

O serie de documente făcute publice după moartea ei au scos la iveală faptul că Prințesa Diana și-a prezis moartea cu doi ani înainte de accident .

Fotografii: Getty Images

Vezi și VIDEO: