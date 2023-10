Raluka, mărturii din infernul din Israel. Cum a trăit cântăreața conflictul armat declanșat de Hamas

Raluka a dezvăluit pe conturile de socializare că era la Tel Aviv când gruparea teroristă Hamas a pătruns în Israel și a atacat cu rachete țințe civile și militare. Cântăreața se afla în Israel împreună cu Ana Baniciu și soțul ei , iar sâmbătă seară urmau să meargă la concertul lui Bruno Mars, programat în Parcul Hayarkon din Tel Aviv.

Evenimentul a fost anulat din cauza bombardamentelor, iar artistul a părăsit de urgență țara atacată.

„Normal, trebuia să mergem la concert la Bruno Mars, să ne distrăm împreună cu Edy și cu Ana, pentru că ăsta era cadoul nostru de nuntă . Dar, din păcate, n-a fost să fie. Mă bucur că suntem acasă cu toții, că toată lumea e ok și sper să fiți și voi, cei care mai sunteți pe acolo”, a spus Raluka într-o serie de clipuri postate pe Instagram.

Înainte de bombardamente, Raluka postase pe rețelele sociale câteva fotografii realizate la plajă, în compania Anei Baniciu.

Cântăreața a mărturisit că a intrat în panică atunci când a auzit primele explozii și le-a cerut prietenilor săi să împacheteze de urgență și să plece la aeroport.

„N-am apucat să ajungem în buncăr în momentul în care am auzit exploziile. Primele explozii pe care le-am auzit, le-am auzit din apartament. Atunci m-am panicat un pic și am strigat la ei să se grăbească”, a dezvăluit Raluka.

Raluka: „Am alergat până în buncăr”

Cântăreața a dezvăluit că, în cele câteva ore de teroare la care a fost martoră, nu a văzut rachete căzând în Tel Aviv, deoarece sistemul de apărare aeriană al israelienilor, Iron Dome, și-a făcut foarte bine treaba. Pe seară, când ea și prietenii ei se aflau încă în apartamentul închiriat, situația s-a schimbat dramatic.

„Exact în momentul în care Ana ar fi trebuit să scoată pastele de la fiert, se aude mare sirenă lângă blocul nostru. Am fugit, am alergat până jos, în buncăr. Iar din momentul ăla am numărat vreo 8 explozii extrem de puternice. Ăla a fost momentul în care m-am panicat cu adevărat”, mai spune Raluka.

Artista a explicat că atunci au decis să-și asume un risc și să plece spre aeroport, pentru a se întoarce de urgență în țară. Ea a mărturisit că au fost ajutați de consulul României în Israel, care i-a urcat în primul avion disponibil.

Fotografii: @ralukaofficial