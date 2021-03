Răspunsul lui Valeriu Gheorghiță când un profesor a întrebat de ce a fost vaccinat cu AstraZeneca, iar Simona Halep cu Pfizer

Chiar dacă în țara noastră s-au dat asigurări că și acest vaccin este bun, populația este reticentă și preferă serurile Moderna și Pfizer. La Digi 24, Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a fost întrebat de ce profesorii sunt vaccinați cu AstraZeneca, iar Simona Halep a fost vaccinate cu Pfizer, iar rapelul și l-a făcut cu două zile mai devreme decât era programată.

„Nu a fost o impunere a tipului de vaccin. La acel moment, când noi am organizat acea etapă specială de vaccinare pentru personalul din Învățământ, nu am avut suficiente doze disponibile, de pildă, dintr-un singur vaccin. Am avut vaccin excedent de la Pfizer și de la AstraZeneca, și atunci ținem minte faptul că vaccinul AstraZeneca avea acea limitare superioară de vârstă la 55 de ani, și pentru a acoperi toate persoanele eligibile, am propus ca cei cu vârsta peste 55 de ani să poată să opteze pentru AstraZeneca, dar asta nu înseamnă o impunere și o obligativitate, iar peste 55 de ani trebuia să acoperim această nevoie cu vaccin de la Pfizer, care avea recomandare pentru acea grupă de vârstă. În ceea ce privește opțiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, având în vedere competițiile la care urma să plece, trebuia aleasă, din ceea ce știu, o schemă de vaccinare care se completa după o perioadă foarte scurtă, și atunci trebuia să se petreacă practic un vaccin care avea cea mai scurtă perioadă între cele două doze. Nu am făcut o excepție pentru Simona Halep, este o situație care a fost impusă pentru campioana României. Toate vaccinurile au acea recomandare pentru grupele de vârstă. Cred că trebuia să facilităm plecarea la Olimpiadă, plecarea la turneele pe care urma să le aibă”, a spus Valeriu Gheorghiță.

foto: Agerpres

