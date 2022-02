Reacția necenzurată a unui reporter australian când o rachetă trece pe deasupra lui în Ucraina

Fotojurnalistul Bryce Wilson filma în Kramatorsk, raportând ce se întâmplă după ce Vladimir Putin a anunțat operațiunea militară, iar la un moment dat a prins pe cameră o rachetă care zbura chiar deasupra lui.

'Oh f***, este o rachetă! Este o rachetă!”, a țipat el.

Acesta nu a mai ținut că este înregistrat și s-a lansat într-o serie de înjurături pline de adrenalină.

'That's a f***ing missile! Holy s***!.

'Ok. We've got to f***ing get inside. I can't f***ing believe that.'

Imaginile cu reacția necenzurată a corespondentului de război din Ucraina au devenit virale pe Twitter, oameni din toată lumea trimițând gânduri bune jurnalistului și echipei sale.

”Probabil este o experiență terifiantă. Ne rugăm pentru el și pentru echipa lui”, a scris cineva.

Foto: Twitter