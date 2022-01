Rihanna a dezvăluit ce va purta de Ziua Îndrăgostiților! Lookul ei ravisant a lăsat fanii cu gura căscată!

Body-ul roșu din dantelă i-a lăsat la vedere formele voluptoase, iar admiratorii incitați nu au ezitat să-i scrie: “You are a very, very bag girl, Riri! You look so sexy/Ești o fată foarte, foarte rea, Riri! Ești foarte sexy”.

Reclama care o înfățișează pe vedetă în mai multe ipostaze senzuale este însoțită și de un mesaj pe măsură: „Scrie-mi o scrisoare de dragoste, baby #XXSAVAGEX. Trandafirii sunt roșii, violetele sunt albastre, așa că e timpul să te îmbracă cu ceva sexy!”

Pe lângă colecția deosebită dedicată femeilor de Ziua Îndrăgostiților, Rihanna a mai lansat și noul ei luciu de buze, Fenty Beauty Gloss Bomb Heat. Glossul are un efect de mărire, oferă un aspect strălucitor și completează cu brio conturul buzelor realizat cu o nuanță închisă.

Realizatorii acestui shooting au ales să o pozeze pe Rihanna într-o camera slab luminată, tocmai, pentru a putea sublinia mai bine trăsăturile sexy ale artistei.

Citește și: Secretul unui ten de porțelan. Ce truc de frumusețe folosește Kate Middleton în fiecare zi?

Decolteul adânc și accesorizarea lui au evidențiat și mai mult feminitatea ei, iar fahionistele din întreaga lumea au observat cu siguranță accesorizarea, o colecție interesantă de lanțuri cu pandative supradimensionate.

Când Rihanna nu se ocupă de afacerile sale din lumea modei și a cosmeticelor, diva petrece timp cu iubitul ei, rapperul, compozitorul și actorul american de culoare, ASAP Rocky.

Cei doi au fost văzuți în Los Angeles de mai multe ori la începutul lunii ianuarie și se pare că relația lor merge ca pe roate, fiind surprinși de paparazzi în mai multe ipostaze în care cei doi par foarte mulțumiți de viața lor de cuplu. Cei doi se cunosc de mai mulți ani, însă abia în 2020 dragostea lor a prins contur.

Sursă video & foto: dailymail.co.uk/captură video/Rihanna Instagram Vezi și:

Au peste 50 de ani și sunt fabuloase! Vedete pentru care vârsta e doar un numar