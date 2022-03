Sean Penn, mărturii din infernul provocat de ruși! Cum a reușit actorul să scape teafăr din Ucraina

După câteva zile petrecute sub ploaia de rachete, Sean Penn a reușit să iasă din Ucraina. Actorul în vârstă de 61 de ani a postat o fotografie pe Twitter și un mesaj emoționant.

Sean Penn și-a abandonat mașina și a mers pe jos kilometri întregi până la granița cu Polonia. În imagine, actorul apare trăgând un troller pe o șosea pe care se poate vedea o coloană imensă de mașini.

Myself & two colleagues walked miles to the Polish border after abandoning our car on the side of the road. Almost all the cars in this photo carry women & children only, most without any sign of luggage, and a car their only possession of value. pic.twitter.com/XSwCDgYVSH