Sentință nemiloasă pentru un elev de 18 ani din Iowa care și-a ucis în bătaie profesoara

Jeremy Goodale este unul dintre cei doi tineri condamnați pentru uciderea, cu premeditare, a profesoarei Nohema Graber (66 de ani), în 2021. La doi ani de la comiterea crimei, adolescentul a fost condamnat la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate după 25 de ani de detenție, se arată în sentința Tribunalului Jefferson County din Fairfield, Iowa.

Înainte de a auzi verdictul, adolescentul a avut dreptul să adreseze familiei profesoarei câteva cuvinte. Cu glasul tremurând și cu privirea plină de rușine, Jeremy a spus:

„Vreau să ofer familiei îndurerate cele mai sincere păreri de rău, dar știu că vorbele mele nu vor fi de ajuns. Am avut timp să mă gândesc ce să spun și... îmi pare rău, îmi pare sincer rău. Ce am luat nu mai poate fi înlocuit. În fiecare zi aș vrea să mă întorc și să mă opresc, ca să previn această pierdere, această durere pe care am cauzat-o tuturor”, a spus Jeremy Goodale în fața instanței.

Cu ochii în lacrimi, tânărul a fost vizibil afectat de propriile cuvinte, care l-au făcut să retrăiască drama de acum doi ani când, împreună cu prietenul și colegul său Willard Miller, a ucis-o pe profesoara de spaniolă după ce au lovit-o, de mai multe ori, cu o bâtă de baseball în cap.

Cuprins de emoție, tânărul a provocat o întrerupere a audierii finale în instanță, fiindcă a început să-i curgă sânge pe nas, după cum se poate vedea pe canalul de YouTube Law&Crime Network. Vezi VIDEO mai jos!

Ce s-a întâmplat cu Willard Miller și care a fost mobilul crimei

În 2021, Jeremy Goodale și Willard Miller erau colegi la Liceul Fairfield High School și aveau 16 ani. Cei doi au decis să se răzbune pe profesoara Nohema Graber, după ce aceasta i-a dat o notă proastă lui Willard Miller. În ziua de 2 noiembrie 2021, cei doi au suprins-o pe profesoară în timp de se plimba într-un parc din Fairfield (oraș în Iowa - n.red.).

Jeremy s-a apropiat din față, purtând o mască, pe care și-a dat-o jos zâmbind. Profesoara i-a zâmbit înapoi, fiindcă l-a recunoscut și credea că e o farsă. Însă, din spate s-a furișat Willard Miller (foto jos), care a lovit-o în cap cu o bâtă de baseball. „Chipul lui Jeremy a fost ultimul lucru pe care l-a văzut”, a spus procurorul de caz.

Adolescenții au târât-o în pădure și au lovit-o încă de 5 ori, până aceasta nu a mai dat semne de viață, apoi i-au ascuns cadavrul.

Willard Miller a fost condamnat, în iulie, la închisoare pe viață, cu posibilitatea eliberării condiționate după 35 de ani de detenție. Ambii au pledat vinovați în dosarul crimei cu premeditare. Cazul a fost intens mediatizat peste Ocean.

