Tendința în stomatologie în 2021: Implanturile și fațetele dentare preferate de români

Pe lângă creșterea înregistrată în ultimele luni a numărului de pacienți care se preocupă de prevenție și îngrijire prematură a problemelor dentare, medicul subliniază că se anunță un an în care implanturile dentare vor fi din ce în ce mai accesate: „Dacă acum câțiva ani implanturile dentare erau acceptate ca soluție de tratament sub 30% din cazurile care primeau o astfel de recomandare medicală, acum ele au o rată de acceptare de peste 75%. Nivelul de informare al pacientului este mai ridicat, iar tehnologia digitală utilizată în tratamentul cu implant dentar face ca intervenția să fie extrem de precisă, osteointegrarea implantului să fie maximă, iar riscul de a fi respins de organism a ajuns la sub 0.1%”.

Dr. Denisa Zaharia sesizează că în rândul pacienților din clinica sa coroanele de zirconiu au înlocuit cu succes clasicele coroane ceramice pe suport metalic: „Sunt alese în peste 70% din cazuri, fie că se aplică peste implanturi, fie pe dinții naturali. Lipsa metalului le face să fie mult mai bine tolerate și datorită translucidității, pentru că redau foarte fidel estetica naturală a dinților”.

Aspectul natural al dinților este un obiectiv pentru 2021 pe care îl au atât pacienții, cât și producătorii de materiale stomatologice care își propun să revoluționeze piața produselor care înfrumusețează zâmbetul oamenilor.

„Fațetele dentare, o soluție utilizată frecvent în ultimii ani, au avut însă o evoluție tehnologică importantă, ca urmare este posibilă dezvoltarea și producerea unor fațete ceramice foarte subțiri, cu grosimi de 0,1 - 0,3 mm sau a unor fațete de zirconiu. Acestea au o transluciditate crescută, asemăntoare smalțului și astfel au un aspect foarte natural. Am constatat că pacienții au început să nu-și mai dorească acele fațete albe, toate cu aceeași formă, care ies în evidență”, dezvăluie doamna doctor, încrezătoare în medicina stomatologică a anului 2021 în care primează siguranța, prevenția, tehnologia avansată și preocuparea personalizată asupra fiecărui pacient în parte.

Tehnologiile digitale reprezintă cea mai nouă, mai dorită și mai performanță metodă folosită pentru tratamentele de estetică dentară, fie că este vorba despre coroane, fațete dentare sau aparate dentare.

„Există programe computerizate prin care medicul proiectează zâmbete mai frumoase, elaborează planul de tratament pe care pacientul îl previzualizează, iar în felul acesta acceptă mai ușor schimbările și are parte de un tratament mai clar și mai eficient”, subliniază medicul ortodont Deniza Zaharia, care adaugă că tot dezvoltarea tehnologică a făcut posibilă proiectarea computerizată a aparatelor dentare de ultimă generație, ceea ce face ca pacientul să știe exact cum va arăta dantura sa în urma tratamentului ortodontic indiferent că se folosesc dispozitive invizibile, vesele sau detașabile pentru a obține cât mai precis și confortabil zâmbetul mult dorit.

foto: PR

