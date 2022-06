Tzancă Uraganu, decizie radicală: „Nu o să mai cânt, pentru că e vorba de sănătate”

Potrivit unui post monden, în ultimul timp Tzancă Uraganu a simțit o oboseală acută, astfel că manelistul a decis să aibă un program mai lejer și să renunțe la unele cântări. După cum a spus-o chiar el, Tzancă Uraganu nu va mai cânta ziua, înainte de ora 16.00, preferând să se axeze mai mult pe programele de seară.

„Am luat o decizie pe care vreau să o anunț și acum, în premieră. Nu o să mai cânt ziua, înainte de ora 16.00, 17.00... Nu o să mai cânt, pentru că e vorba de sănătate, chiar am făcut un anunț, m-au înțeles foarte mulți oameni la care am de cântat, pentru că nu puteam să cânt până la 04.00-05.00, să mă duc, să mă ia somnul pe la 07.00 dimneața și la 12.00 să fiu iar în curte la oameni. Nu se poate, e vorba de sănătate. Înainte de 16.00-17.00 nu o să mai cânt. Cânt și eu un program ziua, mai cânt un program, două, seara, să putem ajunge și mai departe. Așa e normal, să pot să ajung pe la toată lumea în forță, să zică lumea «Da, frate, și-a meritat locul». Cu oboseala, atât. Am avut o stare de oboseală care m-a ținut vreo două-trei luni, exact din cauza programului pe care îl aveam”, a spus Tzancă Uraganu.

